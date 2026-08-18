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Giresun selinde kaybolan genç bulundu; aramalar devam ediyor

Keşap'ta 13 Ağustos'ta selde kaybolan Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni aramaların 5. gününde balçıkta bulundu; dayısı için arama sürüyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Giresun selinde kaybolan genç bulundu; aramalar devam ediyor

Giresun'da selde kaybolan genç bulundu

Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos gecesi etkili olan sağanak yağış sonrası yoldaki bir otomobil, Karabulduk Deresi'nin taşmasıyla sel sularına kapıldı. Araçta bulunan üç kişiden sürücü Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulurken, öğretmen Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) sel sularına kapılarak kayboldu.

Kaza ve arama çalışmalarının kapsamı:

Kayıp iki kişiyi bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları, aracın sürüklendiği bölgeden denize kadar uzanan yaklaşık 9 kilometrelik alanda, beş farklı noktada sürdü. Bölgede 170'e yakın ekip ile iş makineleri kullanıldı; çalışmalar hem kara hem deniz hattında yoğun biçimde yürütüldü.

Buluntu ve kalan arama çalışmaları:

Arama çalışmalarının beşinci gününde, bu sabah Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun (16) cansız bedeni, hurdaya dönmüş araçlarına yaklaşık 100 metre uzaklıkta, deniz istikametinde balçık içinde bulundu. Hakkıoğlu'nun bulunmasının ardından arama ekipleri, kayıp diğer kişi olan öğretmen Mehmet Akkaya için çalışmaları sürdürmeye devam ediyor.

Giresun&#039;da selde kaybolan 2 kişiden Muhammed Abdullah Hakkıoğlu’nun cansız bedeni bulundu

Giresun'da selde kaybolan 2 kişiden Muhammed Abdullah Hakkıoğlu’nun cansız bedeni bulundu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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