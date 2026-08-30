Kız isteme töreninde meşale elinde patladı: Kulu'da bir kişi tedaviye alındı

Kız isteme töreninde meşale elinde patladı

Konya'nın Kulu ilçesinde, bir kız isteme töreni sırasında yakılmak istenen meşalenin patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de gerçekleşti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, damat adayına destek vermek amacıyla elindeki meşaleyi yakmaya çalışan B.A.'nın elinde meşale patladı. Patlama sonucu B.A. çeşitli derecelerde yaralanma yaşadı ve çevredeki kişiler durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Yaralı B.A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili olarak yetkiler tarafından tahkikat başlatıldı.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE, KIZ İSTEME TÖRENİ SIRASINDA YAKILMAK İSTENEN MEŞALENİN PATLAMASI SONUCU BİR KİŞİ YARALANDI.