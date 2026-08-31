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Gökkent'te 85 milyon TL'lik eğitim yatırımı 2026-2027'ye hazırlanıyor

Kayseri Büyükşehir, hayırsever desteğiyle Gökkent'te 85 milyon TL'lik 16 sınıflı, yaklaşık 480 öğrenci kapasiteli okulu 2026-2027'ye yetiştirmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Gökkent'te 85 milyon TL'lik eğitim yatırımı 2026-2027'ye hazırlanıyor

Kayseri'de eğitim altyapısına yeni bir yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gökkent Mahallesi'nde yapım çalışmaları sona yaklaşan okul projesinde incelemelerde bulundu. Proje, hayırsever iş birliğiyle yürütülüyor ve kentte eğitim altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Projenin kapsamı ve yerinde değerlendirme:

İncelemeler sırasında Başkan Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı eşlik etti. Kurmaylardan ve yüklenici firma yetkililerinden projenin son durumu hakkında detaylı bilgiler alındı.

Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje, 85 milyon TL yatırım maliyetiyle hayata geçirilmekte olup, bodrum, zemin ve iki normal kattan oluşan yapı toplam 3 bin 227 metrekare kullanım alanına sahip olacak.

donanım ve kapasite detayları:

Okul, yaklaşık 480 öğrenci kapasiteli olarak planlandı. Eğitim faaliyetlerinin çeşitliliğini destekleyecek şekilde 16 sınıf dışında ana sınıfı, fen laboratuvarı, resim ve müzik sınıfları, kütüphane, çok amaçlı salon, rehberlik servisi, öğrenci kantini, mescit ve idari birimler yer alacak. Bu donatılar, projenin çağdaş eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde tasarlandığını gösteriyor.

Büyükkılıç, projeyle ilgili yaptığı açıklamada iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Hayırsever yerel yönetim ve kamu iş birliğinin en güzel örneklerinden birini daha Kayseri’mizde hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca hayırsever Şigan ailesine, yüklenici firmaya ve ilgili ekiplere teşekkür etti.

Kent yönetimi, fiziksel yapının ötesinde öğrencilere akademik, sosyal ve kültürel katkı sağlayacak eğitim ortamları oluşturmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, eğitimin niteliğini ve bölgenin sosyal donanımını artırmayı amaçlayan stratejinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Projenin tamamlanmasının ardından okulun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilerek hizmete açılması planlanıyor. Yerel yönetim yetkilileri, yapının 2026-2027 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi için takvime bağlı çalışıldığını belirtti.

Gökkent Mahallesi'ne kazandırılacak bu yatırım, hem bölge sakinleri hem de şehir genelinde eğitim hizmetlerinin kapasitesini ve niteliğini artıracak nitelikte görülüyor. Yerinde yapılan inceleme ve alınan teknik bilgiler, projenin planlandığı şekilde ilerlediğine işaret ediyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, HAYIRSEVER DESTEĞİYLE YAPIM...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, HAYIRSEVER DESTEĞİYLE YAPIM ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNEN GÖKKENT MAHALLESİ’NDEKİ 85 MİLYON TL YATIRIM MALİYETLİ, 16 SINIFLI OKUL PROJESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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