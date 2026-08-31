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yıldırım medresesi'nde 'zafer' sergisi ziyaretçiye açıldı

Yıldırım Belediyesi, 30 Ağustos'un 104. yılı anısına Yıldırım Medresesi'nde açtığı zafer sergisinde 100'den fazla eserle tarihî mirası sergiliyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Hazal Tunç

yıldırım medresesi'nde 'zafer' sergisi ziyaretçiye açıldı

Yıldırım'da zafer sergisi:

Yıldırım Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığı "Zafere Giden Yolda Askeri Mirasın İzinde: Zafer Sergisi"ni Bursalıların ziyaretine sundu. Sergi, Yıldırım Medresesinde açıldı ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan askeri mirası gözler önüne seren 100'den fazla obje ile 4 Eylül Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.

serginin öne çıkan parçaları:

İçeriğinde, Türk milletinin bağımsızlık ve vatan savunma geleneğini temsil eden çok sayıda tarihi eser yer alıyor. Sergideki dikkat çeken parçalar arasında Medine Müdafii Fahreddin Paşa'ya ait tarihi tüfek, Osmanlı dönemiyle Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait bayrak ve sancaklar, farklı dönemlere ait askeri teçhizat, Yeniçeri teberleri ve çeşitli tarihi künyeler bulunuyor. Bu zengin koleksiyon, ziyaretçilere savaşın ve bağımsızlık mücadelesinin maddi izlerini sunarken dönemin askerî kültürüne dair ayrıntılı bir panorama sağlıyor.

başkanın mesajı ve sergi ziyareti:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 30 Ağustos'un milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin güçlü bir sembolü olduğunu vurguladı. Başkan Yılmaz, "30 Ağustos, milletimizin bağımsızlığına ve vatanına sahip çıkma kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir gündür. Biz de bu anlamlı günü tarihimizin taşıdığı mirasa yakışır bir etkinlikle kutlamak istedik" sözleriyle serginin önemine dikkat çekti ve hemşehrilerini ziyaret etmeye davet etti.

Serginin temelini, Yıldırım'da kurulması planlanan müze için Mehmet Fındıkkaya'nın Yıldırım Belediyesi'ne bağışladığı eserlerin oluşturduğu belirtildi. Fındıkkaya, desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti; Yılmaz da konuşmaların ardından sergiyi gezerek eserler hakkında Fındıkkaya'dan bilgi aldı. Etkinlik, kentin kültür ve sanat mirarına yapılan somut katkı olarak değerlendiriliyor ve ziyaretçilere tarihî belleği yerinde görme imkânı sunuyor.

YILDIRIM BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜNDE, TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIK...

YILDIRIM BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜNDE, TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİ VE KAHRAMANLIK HAFIZASINI YAŞATAN ANLAMLI BİR SERGİYİ BURSALILARLA BULUŞTURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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