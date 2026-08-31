BTÜ’den biyobazlı polimerle kablo karmaşasını azaltacak giyilebilir sağlık platformu

Proje kapsamı ve ortaklar:

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Avrupa Birliği'nin Horizon Europe programı tarafından desteklenen MORPHEUS projesinin 14 uluslararası ortağından biri oldu. Proje dört yıl sürecek ve koordinatörlüğünü Politecnico di Torino (POLITO) öğretim üyesi Prof. Dr. Teresa Gatti üstleniyor. BTÜ’de çalışmaları, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu yürütüyor; ekipte Doç. Dr. Yasin Altın ve Dr. Öğretim Üyesi Ömer Faruk Ünsal araştırmacı olarak görev alacak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmet Kaya da projeye katkı sağlayacak.

Projenin hedefleri:

Ağırlıklı olarak yoğun bakım ve sürekli takip gerektiren hasta gruplarında kullanılan çok sayıda sensör ve kablonun neden olduğu kısıtlamaları ortadan kaldırmak amaçlanıyor. Prototip giyilebilir platform, kalp ritmi, solunum ve vücut sıcaklığı gibi hayati verilere ait sensörleri tek bir esnek düzlemde birleştirerek gerçek zamanlı ve kesintisiz izleme sağlayacak; gerektiğinde ortamın hava kalitesi gibi çevresel verileri de ölçebilecek. Bu yaklaşımın hedefleri arasında hasta konforunun artması ve sağlık personelinin takip süreçlerinin kolaylaşması bulunuyor.

BTÜ'nün rolü:

Projede BTÜ'nün sorumluluğu, platformun temel yapısını oluşturacak özel bir polimer malzeme geliştirmek. Hazır plastikler yerine biyobazlı hammaddeler kullanılarak üretilecek malzemenin esnek, dayanıklı ve insan vücuduyla uyumlu olması planlanıyor; çevre dostu özelliğiyle sürdürülebilir teknolojilere katkı sunması da amaçlanıyor. Geliştirilecek bu temel malzeme, proje ortakları tarafından sensör ve elektronik bileşenlerle bütünleştirilerek kullanılabilir hale getirilecek.

Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu projenin önemini şu sözlerle vurguladı: "Proje kapsamında biyobazlı kaynaklı hammaddelerden, giyilebilir biyosensör platformunun ihtiyaçlarına uygun yeni nesil polimerler geliştireceğiz. Bu malzemeler platformun hem esnek hem dayanıklı hem de insan vücuduyla uyumlu olmasını sağlayacak. Bursa Teknik Üniversitesi olarak malzeme geliştirme alanındaki bilgi birikimimizi uluslararası ortaklarımızla birlikte yenilikçi bir sağlık teknolojisine dönüştüreceğiz."

Beklentiler ve üniversite perspektifi:

Proje, tıp ekiplerinin iş yükünü azaltmaya ve hastaların mobilitesini artırmaya odaklanırken, BTÜ'nün malzeme geliştirme alanındaki deneyimini uluslararası düzeyde görünür kılmayı hedefliyor. Elde edilecek polimer çözümlerinin sağlık teknolojilerinde uygulanması, hem klinik ortamlarda hem de taşınabilir takip sistemlerinde yeni tasarım esnekliği sunabilir.

Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar proje ekibini tebrik ederek şunları söyledi: "Araştırma odaklı üniversitesi vizyonumuz doğrultusunda, bilgi üreten ve bu bilgiyi toplumsal faydaya dönüştüren projelere öncülük etmeye devam ediyoruz. Horizon Europe kapsamında desteklenen MORPHEUS Projesi’nde üniversitemizin yer alması, akademisyenlerimizin uluslararası düzeydeki yetkinliğinin önemli bir göstergesi. Üniversitemiz, geliştireceği yenilikçi malzemelerle hem bilim dünyasına hem de insan hayatını kolaylaştıracak teknolojilerin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürecek".

PROJE HAKKINDA BİLGİ VEREN PROF. DR. AYŞE BEDELOĞLU