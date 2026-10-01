Rams Global ve Marriott'tan İstanbul ve Gaziantep'te iki farklı otel konsepti

RAMS Global ve Marriott iş birliği Türkiye’de iki projeyle büyüyor

Uluslararası otelcilik devi Marriott International ile gayrimenkul geliştiricisi RAMS Global arasındaki iş birliği, Türkiye'de RAMS City Haliç ve RAMS City Gaziantep projeleriyle somutlaşıyor. Yapılan anlaşma kapsamında iki farklı Marriott markası, toplam 210 odalı konaklama tesisi olarak hizmet verecek.

markalar ve oda dağılımı:

RAMS City Haliç projesinde 100 odalı Apartments by Marriott Bonvoy uzun süreli konaklama konseptiyle yer alacak. RAMS City Gaziantep içinde ise 110 odalı Sheraton Hotel Gaziantep beş yıldızlı şehir oteli olarak hizmet verecek. Böylece iki projede bir araya gelen konaklama seçenekleri, hem uzun dönem kalan misafirlere hem de iş ve etkinlik ziyaretçilerine hitap edecek.

proje vizyonu ve hizmet anlayışı:

RAMS City Haliç’te Apartments by Marriott Bonvoy, daire tipi konaklama birimleri ile otel hizmetlerini birleştirerek gym, lounge ve grab&go gibi olanaklar sunacak. Bu yapısıyla tesiste konaklama, projedeki restoran ve kafelere erişim gibi günlük yaşam imkanlarıyla entegre olacak. Sheraton Hotel Gaziantep ise iş dünyası, turizm ve toplantı/etkinlik odaklı misafirlere yönelik beş yıldızlı hizmet standartlarını RAMS City Gaziantep’in sunduğu yaşam ve ticari altyapıyla bir araya getirecek.

Anlaşma çerçevesinde RAMS, projelerde hem yatırımcı hem de franchise olarak rol alacak. Şirket yetkilileri, sunulan iki farklı modelin farklı misafir profillerine hitap ederek projelerin sunduğu karma yaşam yaklaşımını güçlendireceğini vurguladı.

liderlerin değerlendirmeleri ve gelecek planları:

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, iş birliğini değerlendirirken 'Marriott International ile farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiğimiz iş birliklerine Türkiye’de yeni projeler eklemekten mutluluk duyuyoruz' ifadelerini kullandı. Bülbül, Haliç ve Gaziantep projelerinin yaşam, konaklama ve sosyal alanları bir araya getiren yapısını güçlendireceğini belirtti ve Ankara ile Bodrum'da yeni otel yatırımları için görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Marriott International Hotel Development, CEE & CIS Başkan Yardımcısı Ivan Kiseev de RAMS ile Kazakistan ve Kırgızistan'da başlayan iş birliğinin Türkiye'de farklı projelerle sürdürüldüğünü ifade etti. Kiseev, Apartments by Marriott Bonvoy ve Sheraton markalarının Türkiye'de farklı misafir ihtiyaçlarına yönelik deneyimler sunacağını dile getirdi.

RAMS Global ise 38 yılı aşkın deneyimiyle 25 binden fazla çalışanı, 4 ülkede 9 şehirde 100'ün üzerinde proje ve 6 milyon metrekareyi aşan tamamlanmış inşaat alanıyla faaliyet gösteren uluslararası bir yatırım ve proje geliştirme grubu olarak tanımlanıyor. Şirket, gayrimenkul geliştirme tecrübesini uluslararası otel markalarıyla iş birliğine dönüştürerek farklı yaşam ve konaklama deneyimleri yaratmaya devam ediyor.

Her iki proje de; markaların uluslararası standartları, RAMS Global’in geliştirme ve yatırım rolü ile karma yaşam projelerinin sunduğu sosyal ve ticari altyapıyı birleştirerek hem şehir otelciliğine hem de uzun süreli konaklamaya yeni seçenekler getirmeyi hedefliyor.

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