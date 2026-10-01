Çermikliler TEKNOFEST 2026 için yola çıktı, başkan talebi karşıladı

Çermik'ten Şanlıurfa'ya eğitim odaklı ziyaret

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrenim gören öğrencilerin, Şanlıurfa'da düzenlenen 2026 TEKNOFEST fuarını yerinde görmek istemesi üzerine ilçenin Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu talebi olumlu karşıladı. Öğrencilerin bilim ve teknolojideki gelişmeleri birebir görme isteği, belediye organizasyonu ile desteklendi.

ziyaret organizasyonu:

Başkan Karamehmetoğlu, öğrencilerin talebini göz önünde bulundurarak onlara araç tahsis etti ve gençlerin fuar alanına güvenli ulaşımını sağladı. Organizasyon, öğrencilerin teknoloji alanındaki uygulamaları ve yerli üretimleri görerek bilgi edinmesine olanak tanıdı.

"Yerli ve milli savunma sistemlerimizin, milli teknoloji hamlelerimizin sergilendiği TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğine katılmak üzere ilçemizden gönderdiğimiz genç kardeşlerimizin heyecanına ortak olduk" dedi.

öğrencilerin tepkisi:

Öğrenciler, taleplerini yerine getiren Başkan Karamehmetoğlu'na teşekkür ederek etkinlikte gördükleri ve edindikleri deneyimin kendileri için önemli olduğunu belirtti. Belediye yetkilileri de benzer taleplere yönelik çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN ŞANLIURFA'DA DÜZENLENEN 2026 TEKNOFEST FUARI ZİYARET TALEBİ, BELEDİYE BAŞKANI ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU TARAFINDAN YERİNE GETİRİLDİ.