Gökyüzünden koruma: Sardes ve Bintepeler için yeni havadan izleme merkezi

Havadan İzleme ve Güvenlik Merkezi açıldı:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılan Havadan İzleme ve Güvenlik Merkezi, Manisa'da bulunan Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri için yeni bir koruma dönemi başlattı. Açılışta Ersoy, eserlerin iadesinin önemli bir başarı olduğunu vurgularken esas hedefin eserlerin ait oldukları topraklardan hiç kopmaması olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Bölgenin ölçeği ve arkeolojik değeri:

Bintepeler, içinde Lidya Kralı Alyattes'in anıt mezarının da bulunduğu yaklaşık 75 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor ve 120'den fazla anıt mezar barındırıyor. Ersoy, bazı tümülüslerin geçmişte iş makineleriyle geri döndürülemez biçimde tahrip edildiğini hatırlatarak, geniş coğrafyada tehdidin olabildiğince erken görülmesi, caydırılması ve önlenmesinin önemine dikkat çekti. 2025'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan bu alanın korunmasının uluslararası düzeyde tescillendiğini de belirtti.

Teknolojiyle önleyici koruma:

Karnıyarık Tepe yakınındaki eski kazı evi yenilenerek modern bir merkeze dönüştürüldü. Merkez; uzun menzilli ve gece görüş kabiliyetine sahip iki insansız hava aracı sistemi, üç anten sistemi, merkezi izleme ekranları ve çevre güvenlik kameralarıyla donatıldı. Vardiyalı görev yapacak güvenlik personelinin İHA pilotluğu eğitimleri ve sertifikasyon süreçleri tamamlandı. Şüpheli hareket tespit edilmesi halinde veriler süratle Jandarma ile paylaşılarak müdahale gerçekleştirilecek.

Ersoy, projenin amacını "Yani teknolojiyi, kaçak kazı girişimlerini mümkün olduğunca erken görmek, caydırmak ve önlemek için kullanıyoruz" şeklinde özetledi ve pilot uygulamayla elde edilecek verilerin yeni koruma politikalarının geliştirilmesinde kullanılacağını söyledi.

Kaçakçılığa karşı üçlü strateji:

Bakan Ersoy, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele yaklaşımını üç temel yapı taşı üzerinde şekillendirdiklerini belirtti: Önleme, Uluslararası İş birliği ve İade. Bintepeler'de hayata geçirilen sistemin bu üçlü yapının ilk ayağı olan önleyici korumaya somut katkı sunduğunu vurguladı.

Uluslararası iş birliği kapsamında UNESCO, INTERPOL, Dünya Gümrük Örgütü ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi gibi kuruluşlarla birlikte çalışıldığını, ABD ile 2021'de imzalanan ve ithalat kısıtlamalarını düzenleyen Mutabakat Zaptı'nın 2026 için yeni bir beş yıllık dönemle uzatıldığını açıkladı. Ayrıca Manhattan Bölge Savcılığı ve HSI ile yürütülen soruşturmaların iade süreçlerinde etkili sonuçlar verdiğini söyledi.

İade çalışmalarına ilişkin Ersoy, 2002'den bu yana 13 bin 474 kültür varlığının Türkiye'ye döndüğünü, bunların 9 bin 159'unun son sekiz yılda ülkeye kazandırıldığını belirtti. Örnekler arasında Boubon Antik Kenti'nden getirilen bronz imparator heykelleri (aralarında Marcus Aurelius heykeli), İngiltere'den getirilen Eros başı, ABD'den iade edilen Zeugma mozaik panosu ve çeşitli ülkelerden geri alınan mimari ve sikkelerin bulunduğu sayıldı.

Manisa'ya özgü iadelere de değinen Ersoy, yaklaşık 2 bin 700 yıllık altın kolyenin Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nden, Lidya dönemi bronz kline'nin Getty Müzesi'nden geri getirildiğini; ayrıca Bakanlığın uzun takibi sonucu 2014'te FBI ve Washington Emniyet Müşavirliği iş birliğiyle 10 Lidya mezar ve adak stelinin Türkiye'ye getirildiğini hatırlattı.

Ersoy, Manisa Müzesi'nde açılan "Kaçış Yok" sergisinin kaçakçılıkla mücadelede tarihsel örnekleri bir araya getirdiğini belirtti.

Toplumsal sahiplenme ve yaygınlaştırma:

Bakan, teknolojinin tek başına yeterli olmadığını, bölge halkının sahiplenmesinin korunma başarısı için hayati olduğunu söyledi. Geliştirilen modelin, geniş coğrafyalara yayılan diğer arkeolojik alanların korunmasında da önemli bir tecrübe sağlayacağını ifade etti. Projede Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Manisa Valiliği, Jandarma teşkilatı, yerel makamlar ile Sardis kazı ekibine teşekkür eden Ersoy, sözlerini "Binlerce yıldır bu coğrafyanın hafızasını taşıyan Bintepeler'i, bundan sonra gökyüzünden de koruyacağız" diye bitirdi.

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA TEKNOLOJİ MANİSA'DA YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI AÇTI. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, SARDES ANTİK KENTİ'NDE HAVADAN İZLEME VE GÜVENLİK MERKEZİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.