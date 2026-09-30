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Yeniden ringe: Son Raunt galası Ankara'da gerçekleştirildi

1994 Gençler Dünya Boks Şampiyonu Mustafa Genç'in felç riskiyle geçen sürecinin ardından ringe dönüşünü anlatan 'Son Raunt' galası Ankara'da.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yeniden ringe: Son Raunt galası Ankara'da gerçekleştirildi

Son Raunt galası Ankara'da:

Yönetmenliğini Ahmet Selim Sabuncu'nun üstlendiği 'Son Raunt' belgesel filminin gala gösterimi Ankara'da gerçekleştirildi. Film, 1994 Gençler Dünya Boks Şampiyonu Mustafa Genç'in felç riskiyle yüzleştiği dönemin ardından ringlere dönüşünü konu alıyor.

film konusu ve temasal odağı:

'Son Raunt', sporcunun sağlık krizi ve rehabilitasyon sürecinden sonra yeniden sahaya dönme mücadelesini anlatıyor. Yapım, bireysel dayanıklılık, sporun kimlik üzerindeki etkisi ve zorlu bir geri dönüşün kişisel boyutlarını öne çıkarıyor.

gala töreni ve katılımcılar:

Gala, pes etmeyenlerin hikayesi sloganıyla düzenlendi. Gösterime Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, belgenin odağındaki Mustafa Genç, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile davetliler katıldı.

Gala, film ekibi ve konukların katılımıyla tamamlandı; belgesel, Mustafa Genç'in zorlu sürecini ve ringe dönüş hikâyesini merkezine alıyor.

MUSTAFA GENÇ

MUSTAFA GENÇ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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