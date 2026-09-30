Havza'da selden zarar gören üç esnaf odası için ortak hizmet binası projesi hazırlandı

Havza ilçesinde 12 Mayıs 2026'da meydana gelen sel felaketinde hizmet binaları zarar gören üç esnaf odası için yeni ortak hizmet binası projesi tamamlandı. Proje, odaların yeniden kendi merkezlerinde hizmet verebilmesini amaçlıyor.

proje yerleşimi ve plan:

Yeni hizmet binasının, Devlet Demiryolları Sokak üzerinde, Belediye Parkı karşısında bulunan alana yapılması planlanıyor. Projenin tamamlandığı ve yapım çalışmalarına kısa sürede başlanmasının hedeflendiği bildirildi. Binanın üç oda tarafından ortak kullanılması öngörülüyor.

geçici hizmet düzeni ve beklenti:

Sel sonrası Havza Madeni İşler Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Havza Kahveciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Havza Bakkallar, Bayiler ve Manavlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası, hizmetlerini geçici olarak Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) binasında sürdürüyor.

Üç odanın başkanları Cesur Şahin, Hüseyin Karaçoban ve Vahit Yılmaz, projenin hizmet yeri sorununa kalıcı çözüm sağlayacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Selin ardından geçici hizmet imkânı sağlayan Havza TSO yönetimine de şükran sunuldu.

Yeni binanın tamamlanmasının ardından, üç oda için geçici hizmet sürecinin sona ermesi ve faaliyetlerin kendi hizmet merkezlerinde yeniden yürütülmesi bekleniyor.

HAVZADA ESNAF ODALARI GEÇİCİ HİZMET BİNASI