Göl kıyısında doğa dersleri: öğrenciler Efteni'de kuşların izini sürdü

Düzce’de Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi Çevre Kulübü öğrencileri, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS) ve Sulak Alanında düzenlenen kuş gözlemi etkinliğinde buluştu. İskele Mevkii’nde gerçekleştirilen çalışmanın amacı, Efteni Gölü’nün biyolojik çeşitliliğini tanımak ve sulak alanların ekolojik önemini yerinde kavramaktı.

gözlem ekibi ve yöntemleri:

Etkinliğe müdürlük personelinin de bulunduğu 35 kişilik ekip katıldı. Katılımcılar, doğal gözlem teknikleri ve sessiz izlenim kuralları çerçevesinde saha çalışmalarını yürüttü. Gözlem sırasında öğrenciler, türlerin yaşam alanlarını ve davranışlarını doğrudan inceleme fırsatı buldu.

gözlemlenen kuş türleri:

Çalışmada yalı çapkını, sakarmeke, yeşilbaş ördek, kaşık gaga, elmabaş patka, boz ördek, ak balıkçıl, küçük batağan, saz delicesi, pasbaş patka ve kız kuşu türleri tespit edildi. Bu türlerin doğal ortamlarında gözlemlenmesi, bölgede var olan biyolojik çeşitliliğin somut bir göstergesi olarak kayda geçti.

Etkinlik boyunca öğrenciler türlerin morfolojik özelliklerini ve davranış farklılıklarını karşılaştırdı; bu sayede sulak alan ekosistemlerinin işleyişine dair gözlemsel bir anlayış geliştirdiler. Arazi çalışması, teoriyle saha deneyimini birleştirerek öğrenmeyi pekiştirdi.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen programın hedefi, öğrencilerin çevre bilincini güçlendirmek ve doğal yaşamın korunmasına yönelik farkındalığı artırmaktı. Efteni Gölü gibi hassas alanlarda yapılan bu tür etkinlikler, genç katılımcıların ekosistemlere yönelik tutum ve bilgi düzeyini doğrudan etkilemesi açısından önem taşıyor.

DÜZCE’DE MEHMET AKİF İNAN HAFIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇEVRE KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİ, EFTENİ GÖLÜ YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI (YHGS) VE SULAK ALANI’NDA DÜZENLENEN KUŞ GÖZLEMİ ETKİNLİĞİNDE FARKLI KUŞ TÜRLERİNİ YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDU.