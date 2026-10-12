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Gölbaşı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yaralandı

Malatya Karayolu 1 Nisan Bulvarı'nda 07 BAV 006 plakalı motosiklet devrildi; sürücü Mustafa Y. yaralandı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gölbaşı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza detayı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Malatya Karayolu 1 Nisan Bulvarı üzerinde bir motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Olayda motosiklet devrildi ve sürücü yaralandı.

Kazada adı açıklanan sürücü Mustafa Y. olarak bildirildi. Kaza kaydında motosikletin plakasının 07 BAV 006 olduğu yer aldı.

ilk müdahale ve hastaneye sevk:

Kaza yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından Mustafa Y. sağlık kuruluşuna sevk edilerek Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın nedeninin kesin olarak belirlenmesi için bölgedeki incelemelerin sürdüğü bildirildi.

ADIYAMAN&#039;IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU BİR KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU BİR KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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