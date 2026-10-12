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Gölyazı antik tiyatrosu için bilimsel yol haritası hazırlandı

Nilüfer Belediyesi'nde düzenlenen panelde Gölyazı Antik Tiyatrosu'nun kazı sonrası korunması ve restorasyonu, bilimsel tespit ve çok disiplinli yöntemlerle tartışıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gölyazı antik tiyatrosu için bilimsel yol haritası hazırlandı

Gölyazı antik tiyatrosunda son durum:

Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen "Antik Tiyatrolarda Koruma Yöntemleri ve Güncel Yaklaşımlar" panelinde, Gölyazı (Apollonia ad Rhyndacum) Antik Tiyatrosu'nda kazıların tamamlanma aşamasına geldiği ve yapının restorasyon planlarının ele alındığı açıklandı. Etkinlik Pancar Deposu’nda gerçekleşti; moderatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Gölyazı Kazı Başkanı Prof. Dr. Derya Şahin yaptı. Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Özlem Akbaş Önsoy de katılımcılar arasındaydı.

Panele Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nden Prof. Dr. Bekir Eskici, Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener, Prof. Dr. Ali Akın Akyol, Doç. Dr. Murat Cura ve Arş. Gör. Ahmet Keleş konuşmacı olarak katıldı. Uzmanlar, yapının özgün kimliğini bozmadan kültür turizmine kazandırılması için bilimsel teşhis, çok disiplinli çalışma ve çağdaş belgeleme yöntemlerinin şart olduğunu vurguladı.

Bilimsel teşhis ve koruma ilkeleri:

Prof. Dr. Bekir Eskici restorasyonda temel ilkenin en az müdahale ve geri dönüştürülebilirlik olduğunu vurguladı. Eskici, Efes ve Milet gibi büyük tiyatrolarda edinilen deneyimlerin, yapılan her ekin sökülebilir ve ayırt edilebilir olması gerekliliğini gösterdiğini belirtti.

Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener korumayı önleyici ve etkin olmak üzere iki başlıkta değerlendirdi. Şener, yeni malzemelerin yapının özgününe zarar vermemesi gerektiğini; restorasyona başlamadan önce malzemenin durumu, geçmişte geçirdiği yangın veya deprem izleri ve çevresel faktörlerin eksiksiz biçimde tespit edilmesinin zorunlu olduğunu aktardı.

Malzeme, zemin ve dijital belgeleme:

Prof. Dr. Ali Akın Akyol taş, harç ve sıvaların kimyasal ve fiziksel analizlerinin hayati önem taşıdığını; sahada gözle görülenin ardındaki bilimin laboratuvar sonuçlarıyla ortaya konulması gerektiğini söyledi. Akyol, kazı öncesi jeofizik araştırmalar ile alandan alınacak mikroskobik numunelerin restorasyonun sağlam temelini oluşturduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Murat Cura geçmişte kullanılan çimentolu harçların antik yapılara verdiği zararları hatırlatarak Gölyazı tiyatrosunun kireçtaşı ağırlıklı ve yumuşak bir zeminde yer aldığını belirtti. Cura, orijinal kısımlara yük getirmeyen, gerektiğinde sökülebilen hafif ve uyumlu malzemelerin tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Arş. Gör. Ahmet Keleş tarihi yapıların korunmasında dijital belgeleme teknolojilerinin sağladığı imkanları anlattı ve bu verinin restorasyon kararlarında belirleyici olacağını vurguladı.

Etkinlik, uzmanların katılımcı sorularını yanıtlaması ve günün anısına hediye takdim edilmesiyle sona erdi. Nilüfer Belediyesi'nin hedefi, kazı sonrası restorasyon sürecini bilimsel teşhis ve çok disiplinli çalışma esasına göre yürütmek ve Gölyazı Antik Tiyatrosu'nu özgün kimliğine sadık kalarak geleceğe aktarmaktır.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN “ANTİK TİYATROLARDA KORUMA YÖNTEMLERİ VE GÜNCEL...

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN “ANTİK TİYATROLARDA KORUMA YÖNTEMLERİ VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR” PANELİNDE, KAZI ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNEN GÖLYAZI ANTİK TİYATROSU’NUN AYAĞA KALDIRILMA SÜRECİ ELE ALINDI. ALANINDA UZMAN AKADEMİSYENLER, YAPININ ÖZGÜN KİMLİĞİNİ BOZMADAN KÜLTÜR TURİZMİNE KAZANDIRILMASI İÇİN BİLİMSEL TEŞHİS, ÇOK DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA VE ÇAĞDAŞ BELGELEME YÖNTEMLERİNİN ŞART OLDUĞUNU VURGULADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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