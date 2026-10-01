Gönen'de bonzai ve metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

Operasyon ve gözaltı
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. 1 Ekim 2026 tarihinde Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.
ele geçirilen maddeler
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 135 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 20 mililitre sıvı bonzai ve 7 gram metamfetamin ele geçirildi.
adli işlem ve tutuklama
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ISPARTA’NIN GÖNEN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
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