Gönen'de bonzai ve metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

Operasyon ve gözaltı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. 1 Ekim 2026 tarihinde Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

ele geçirilen maddeler

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 135 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 20 mililitre sıvı bonzai ve 7 gram metamfetamin ele geçirildi.

adli işlem ve tutuklama

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ISPARTA’NIN GÖNEN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.