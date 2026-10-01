Savcı Gadem Taş anısına adliye konferans salonu açıldı

Konferans salonu açılışı:

Antalya Adliyesi'nin 6. katında bulunan konferans salonu, Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş anısına düzenlenen törenle hizmete alındı. Doğuştan Caroli hastası olan Taş, 46 yaşında, 66 günlük bir tedavi sürecinin ardından 23 Nisan tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Açılış törenine Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Tünay, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ve AGC Başkanı İdris Taş katıldı. Program, Taş'ın biyografisi ve meslektaşlarının mesajlarının yer aldığı bir sinevizyon gösterimiyle başladı.

Tören konuşmaları:

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay törende, "Birlikte çalışmadık ama merhum Gadem Taş’ın ne güzel bir anı bıraktığını gözlemleyebiliyoruz. Değerli ailemiz Gadem ile ne kadar öğünseniz azdır. Bakanlık olarak kurumsal kültürün yaşatılması için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin" dedi.

HSK Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Tünay, Taş ile Korkuteli'de ilk görev yerinde tanıştıklarını anlatarak, "Biz Gadem savcımla ilk görev yerim olan Korkuteli’de tanıştık. Orada çalışmaya başladık. Kendisi benim için sadece bir meslektaş değil, hem de bir dost, bir arkadaş, bir ağabeydi" ifadelerini kullandı. Tünay ayrıca, "Hakikaten çok yardımsever birisiydi. Birlikte görev yaptığı meslektaş olsun, personel olsun hayatına dokunmadığı bir insan yoktu" diyerek Taş'ın mesleki ve insani yönlerine vurgu yaptı.

Meslektaş ve aile anıları:

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, mart ayında Antalya'ya geldiğinde Taş'ı hastanede ziyaret ettiğini belirterek, "Dünya gözüyle kendisiyle tanışma fırsatımız oldu, isterdim ki keşke birkaç yıl önce gelsem. Ameliyat pek istemiyordu, geldiğimde bünyesi biraz zayıflamıştı. Bir iki yıl önce gelseydim belki ameliyata ikna ederdim" diye konuştu. Kocaman, Taş'ın adının adliyede yaşatılacağını ifade ederek, "Gönüllerimizde hep yaşayacağı gibi adliyemizde ve konferans salonumuzda ve birçok yerde yaşayacak" dedi.

AGC Başkanı ve merhumun ağabeyi İdris Taş ise duygularını, "Kardeşimin Antalya Adliyesi Konferans Salonu’na isminin verilmesi gerçekten büyük bir gurur ve onur. Acılarımız biraz hafifledi. Ameliyata bile giderken duruşunu hiçbir zaman bozmadı, acılarını kimseye hissettirmedi. Yaşam doluydu. En kötü anlarında bile zerafetinden, şıklığından asla taviz vermezdi" sözleriyle paylaştı.

Konuşmaların ardından dua edildi ve açılış kurdelesi kesilerek salon resmen hizmete alındı.

ANTALYA'DA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN CUMHURİYET SAVCISI GADEM TAŞ'IN ADININ VERİLDİĞİ KONFERANS SALONU, TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.