Dolar 49,0295 +0,03%
Euro 55,1881 -0,64%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.623,12 +0,36%
EUR/USD 1,1235 -0,88%
Brent Petrol 102,47 +4,53%
--°

Soma'da maden göçüğünde 5 işçi için kurtarma çalışması sürüyor

İmbat madenindeki bugün 14.00'teki göçükte 5 işçiye ulaşmak için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor; 2 işçi sağ kurtarıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 18:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Soma'da maden göçüğünde 5 işçi için kurtarma çalışması sürüyor

Soma'da arama kurtarma çalışmaları yoğun biçimde devam ediyor

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat madeninde bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen göçük sonrası ekipler, göçük altında kaldığı değerlendirilen 5 işçiye ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kurtarılan ve mahsur kalan işçiler:

Göçük altında olduğu değerlendirilen işçiler arasında Halit Ersay, Ramazan İnce, İsa Olcay, Kerim Ören ve Ömer Karakaya bulunuyor. Olay yerinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarıyla aynı zamanda göçükte mahsur kalanlardan Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen sağ olarak kurtarıldı; iki işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çalışma ayrıntıları ve sahadaki durum:

Göçük sonrası bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, maden içi ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırarak ulaşım yollarını açmaya çalışıyor. Ekipler, koordineli biçimde ilerleyerek söz konusu beş işçiye ulaşmak için tünel ve kırılma noktalarında tarama yapıyor. Operasyonun güvenlik gerekçesiyle dikkatle yürütüldüğü belirtiliyor.

İmbat madeni sahasındaki kurtarma faaliyetleri sürerken, olay yerine gelen işçilerin yakınları da gelişmeleri yakından takip edip tedirgin bir bekleyiş içinde bulunuyor. Yetkililer ve kurtarma ekipleri, çalışmanın tamamlanmasına kadar bölgede olmaya devam edeceklerini ifade etti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN, OLAY YERİNE GELEN İŞÇİLERİN YAKINLARININ ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ DE...

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN, OLAY YERİNE GELEN İŞÇİLERİN YAKINLARININ ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ DE DEVAM EDİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Minibüs kapısı otomobile saplandı, kazada yaralanma olmadı
images

Soma'da göçük: kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı ikiye yükseldi
images

manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu zincirleme kaza: 3 yaralı
images

Aydın'da dijital delillerle sonuçlanan müstehcenlik operasyonunda iki kişi tutuk...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Soma'da göçük: kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı ikiye yükseldi

manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu zincirleme kaza: 3 yaralı

Aydın'da dijital delillerle sonuçlanan müstehcenlik operasyonunda iki kişi tutuklandı

Kavşakta kırmızı ışık ihlali vip tur araçlarına çarptı: 3 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı