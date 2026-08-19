Gülabibey Mahallesi'nde aniden devrilen ağaç yola savruldu

Olayın ayrıntıları:

Çorum'da etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle Gülabibey Mahallesi Millet 1. Sokak'ta bir ağaç kökünden ayrılarak yola devrildi. Olay sırasında sokakta insanların bulunmaması, olası bir yaralanma veya daha büyük bir zararın önüne geçti.

Devrilme sırasında savrulan dallar, yakınlardaki Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi bahçesindeki park halindeki başka bir ağaca zarar verdi. Olay bölgesinde park halinde bulunan bir araç da devrilen ağacın etkisiyle hasar gördü.

Müdahale ve son durum:

Olayın ardından bölgeye gelen Çorum Belediyesi ekipleri, devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı ve sokaktaki temizleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekiplerin müdahalesiyle yol kısa sürede ulaşıma açıldı.

Kazazedenin olmadığı, olayın şans eseri sadece maddi hasarla atlatıldığı bildirildi.

ÇORUM'DA RÜZGARIN ŞİDDETİNE DAYANAMAYAN AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ. OLAYDA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMAZKEN, PARK HALİNDEKİ BİR ARAÇ HASAR GÖRDÜ.