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Milletvekili Orhan Ateş Eko-Köy'de doludan etkilenen üreticilerin taleplerini dinledi

Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, AK Parti heyetiyle doludan zarar gören Eko-Köy'de çiftçilerin ürün zararını yerinde inceleyip taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 23:28

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Milletvekili Orhan Ateş Eko-Köy'de doludan etkilenen üreticilerin taleplerini dinledi

Eko-Köy'de hasar yerinde tespit edildi:

Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan ve İl Başkan Yardımcısı Tevhit Köroğlu ile birlikte Eko-Köy'de üretim yapan çiftçileri ziyaret etti. Heyet, bölgedeki şiddetli dolu yağışının oluşturduğu zararı yerinde inceleyerek üreticilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Etkilenen ürünler ve seralar:

Çiftçilerden alınan bilgilere göre mısır, fasulye, patates, lahana ve kabak gibi ürünlerde zarar meydana geldi. Ziyaret sırasında bazı seraların örtülerinin de yağıştan etkilendiği ve örtü hasarlarının kayda geçtiği gözlemlendi.

Sorunların dinlenmesi ve verilen mesajlar:

Heyet, üreticilerin yaşadığı sorunları ve ihtiyaçları dinledi; çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Milletvekili Orhan Ateş yaptığı açıklamada yaşanan zararı yerinde gördüklerini ve üreticilerin taleplerini not aldıklarını belirtti.

Rabbim çiftçilerimizin emeğini bereketlendirsin. Geçmiş olsun Bayburt’um.

MİLLETVEKİLİ ATEŞ, DOLUDAN ZARAR GÖREN EKO-KÖY’DE ÇİFTÇİLERİ ZİYARET ETTİ

MİLLETVEKİLİ ATEŞ, DOLUDAN ZARAR GÖREN EKO-KÖY’DE ÇİFTÇİLERİ ZİYARET ETTİ

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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