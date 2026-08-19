Milletvekili Orhan Ateş Eko-Köy'de doludan etkilenen üreticilerin taleplerini dinledi

Eko-Köy'de hasar yerinde tespit edildi:

Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan ve İl Başkan Yardımcısı Tevhit Köroğlu ile birlikte Eko-Köy'de üretim yapan çiftçileri ziyaret etti. Heyet, bölgedeki şiddetli dolu yağışının oluşturduğu zararı yerinde inceleyerek üreticilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Etkilenen ürünler ve seralar:

Çiftçilerden alınan bilgilere göre mısır, fasulye, patates, lahana ve kabak gibi ürünlerde zarar meydana geldi. Ziyaret sırasında bazı seraların örtülerinin de yağıştan etkilendiği ve örtü hasarlarının kayda geçtiği gözlemlendi.

Sorunların dinlenmesi ve verilen mesajlar:

Heyet, üreticilerin yaşadığı sorunları ve ihtiyaçları dinledi; çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Milletvekili Orhan Ateş yaptığı açıklamada yaşanan zararı yerinde gördüklerini ve üreticilerin taleplerini not aldıklarını belirtti.

Rabbim çiftçilerimizin emeğini bereketlendirsin. Geçmiş olsun Bayburt’um.

MİLLETVEKİLİ ATEŞ, DOLUDAN ZARAR GÖREN EKO-KÖY’DE ÇİFTÇİLERİ ZİYARET ETTİ