Kemah'ta lavanta tarlası yağla değer kazanıyor

Kemah'ta lavanta hasadı ve yağ üretimi

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Yahşiler köyünde lavanta hasadı başladı. Köyde üretim yapan Rıza Köse'nin işlettiği tarlada, 3 dekarlık alanda 7 bin kök lavanta yetiştirildi. Hasat edilen çiçekler sadece tarladan satışa sunulmuyor; üretici kendi kurduğu sistemle lavanta yağına dönüştürerek ürüne katma değer kazandırıyor.

Tarla ve üretim:

Hasat süreci, çiçeklerin toplanmasından kurutma ve distilasyon aşamalarına kadar uzanıyor. Elde edilen ham ürün, üreticinin tesisinde işlenip yağ haline getirildiğinde ekonomik değeri artıyor. Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yahşiler köyündeki çalışmalara eşlik ederek üreticiyi yerinde takip ve destek sağladı.

Bölge için önemi:

Yahşiler köyünde başlayan lavanta üretimi, Erzincan'da alternatif tarım ve tıbbi-aromatik bitki üretiminin dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Yetkililer, farklı ürünlerin yetiştirilmesinin üreticilere yeni gelir kaynakları sunduğunu vurgularken, lavanta üretiminin bölgenin tarımsal çeşitliliğine katkı sağladığını ve ekonomik fayda oluşturduğunu belirtiyor.

KEMAH’TA MOR BEREKET: LAVANTA HASADI BAŞLADI