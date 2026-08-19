Dolar 47,9423 -0,01%
Euro 56,1045 +0,19%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.049,81 +0,62%
EUR/USD 1,1678 -0,04%
Brent Petrol 91,83 +0,23%
--°

Bayburt’ta okul yatırımları için yol haritası belirlendi

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleşen toplantıda Bayburt genelindeki okul yatırımları, bakım-onarım çalışmaları ve yeni projeler değerlendirildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 23:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Bayburt’ta okul yatırımları için yol haritası belirlendi

Bayburt’ta okul yatırımları için yol haritası belirlendi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen toplantıda, kent genelinde devam eden okul yatırım programları ile eğitim kurumlarında yürütülen bakım ve onarım çalışmaları detaylı biçimde ele alındı.

devam eden projeler ve bakım-onarım çalışmaları:

Toplantıda yapımı devam eden ve planlanan yeni okul projeleri ile mevcut eğitim kurumlarının fiziki ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik bakım ve onarım faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, projelerin mevcut durumunu ve uygulamadaki aksaklıkları paylaşarak ilerleme raporlarını inceledi.

Görüşmelerde, eğitim ortamlarının daha modern, güvenli ve öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olması hedefi ön plana çıktı; bakım ve onarım işlerinin kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğu ve gerekli kaynak tahsisi tartışıldı.

öncelikler, takvim ve atılacak adımlar:

Toplantıda ayrıca kurumların ihtiyaç ve öncelikleri belirlenerek fiziki şartların iyileştirilmesine yönelik atılacak somut adımlar ele alındı. Devam eden yatırımların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için koordinasyon, denetim ve raporlama mekanizmalarının güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığındaki değerlendirmelerde, kent genelindeki eğitim yatırımlarının etkin şekilde sürdürülmesi ve öğrencilerin daha nitelikli eğitim ortamlarına kavuşması amacıyla yapılacak çalışmaların takip edileceği vurgulandı.

BAYBURT’TA EĞİTİM YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI

BAYBURT’TA EĞİTİM YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şahinbey'de yaz okulu mezuniyetinde nesiller bir araya geldi
images

Niğde'de projelerle uyuşturucuya karşı bilinçlendirme 210 kişiye erişti
images

Çayırova gençlik merkezinin 62 öğrencisi üniversite yolunu açtı
images

camilerde verilen trafik eğitimiyle çocuklara güvenli yol alışkanlığı kazandırıl...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası