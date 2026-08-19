Bayburt’ta okul yatırımları için yol haritası belirlendi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen toplantıda, kent genelinde devam eden okul yatırım programları ile eğitim kurumlarında yürütülen bakım ve onarım çalışmaları detaylı biçimde ele alındı.

devam eden projeler ve bakım-onarım çalışmaları:

Toplantıda yapımı devam eden ve planlanan yeni okul projeleri ile mevcut eğitim kurumlarının fiziki ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik bakım ve onarım faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, projelerin mevcut durumunu ve uygulamadaki aksaklıkları paylaşarak ilerleme raporlarını inceledi.

Görüşmelerde, eğitim ortamlarının daha modern, güvenli ve öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olması hedefi ön plana çıktı; bakım ve onarım işlerinin kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğu ve gerekli kaynak tahsisi tartışıldı.

öncelikler, takvim ve atılacak adımlar:

Toplantıda ayrıca kurumların ihtiyaç ve öncelikleri belirlenerek fiziki şartların iyileştirilmesine yönelik atılacak somut adımlar ele alındı. Devam eden yatırımların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için koordinasyon, denetim ve raporlama mekanizmalarının güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığındaki değerlendirmelerde, kent genelindeki eğitim yatırımlarının etkin şekilde sürdürülmesi ve öğrencilerin daha nitelikli eğitim ortamlarına kavuşması amacıyla yapılacak çalışmaların takip edileceği vurgulandı.

BAYBURT’TA EĞİTİM YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI