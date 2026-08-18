Banaz'da çıkan ev yangını kullanılamaz hale getirdi

olayın gelişimi:

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Susuz köyünde bir evde, sahibi M.O.'ya ait olduğu belirtilen yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve kısa sürede ekipler bölgeye sevk edildi.

müdahale ekipleri ve olay yeri:

Alanda görev yapan ekipler arasında Banaz Belediyesi itfaiye ekipleri, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri bulunuyordu. Birlikte yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alındı ve daha büyük bir yangının önüne geçildi.

hasar durumu ve devam eden çalışmalar:

Çıkan yangında söz konusu evin ağır hasar gördüğü, kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Ekiplerin olay yerinde söndürme sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor ve çevrede güvenlik önlemleri sürdürülüyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Olayda yaralanma veya can kaybı olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI. YANGINDA EV KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, EKİPLERİN SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR.