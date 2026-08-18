Samsun’da uyuşturucu ağına darbe: İlkadım ve Atakum’da 6 kişi yakalandı

samsun'da narkotik operasyonu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

arama ve ele geçirme detayları:

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 12 bin 977 adet sentetik ecza, 85 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 18,50 gram metamfetamin, 10 mililitre likit sentetik kannabinoid ve 0,90 gram esrar bulundu. Aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde kullanım aparatı ile 70 adet fişek ele geçirildi.

soruşturma ve gözaltılar:

Olayla ilgili toplam 6 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı. Soruşturma, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.

Ele geçirilen madde miktarı ve çeşitliliği, operasyonun hem kullanım hem de ticaret ağlarına yönelik yürütüldüğünü gösteriyor. Silah ve hassas terazi gibi bulgular, soruşturmanın dağıtım zincirine ilişkin yönlerinin de araştırılacağını işaret ediyor ve yetkililer benzer suçlara karşı çalışmaların devam edeceğini belirtiyor.

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE KULLANIMININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA İLKADIM VE ATAKUM İLÇELERİNDE 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI.