Yeni dönemde Menderes'te hizmet ve eser önceliği

Menderes'te devir teslim töreni

Menderes Belediye Başkan Vekilliği devir teslim töreninde AK Partili Asuman Şen görevi devraldı. Tören sonrası makama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı asıldı; bu an, yeni dönemin sembolik başlangıcı olarak kayda geçti. İl Başkanı Bilal Saygılı törende yaptığı konuşmada, belediyecilik anlayışının hizmet ve eser odaklı olması gerektiğini vurguladı.

yeni dönemde öncelik eser olacak:

Saygılı, törende özellikle kentin geleceğine dönük projelere ağırlık vereceklerini belirterek, "Bugün Menderes bizden yeni tartışmalar değil, yeni eserler bekliyor." dedi. Kısır polemiklere zaman kaybetme lükslerinin bulunmadığını ifade eden Saygılı, önlerinde çözülmeyi bekleyen yollar, dokunulmayı bekleyen mahalleler ve destek bekleyen üreticiler, esnaflar olduğuna dikkat çekti.

AK Parti İzmir İl Başkanı, hizmet üretme iradesini öne çıkararak "Sözün yanına icraatı, hedeflerin yanına eserleri koyacağız" mesajını verdi ve çalışmaların muhtarlar, esnaf, çiftçi, gençler, kadınlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak akılla yürütüleceğini kaydetti.

birlik ve kapsayıcılık vurgusu:

Saygılı konuşmasında, "Bizim Menderes’te ayrımız gayrımız yok." ifadelerini kullanarak siyasi görüşü ne olursa olsun tüm hemşerilere eşit hizmet edileceğini vurguladı. "Kapımız da gönlümüz de herkese açık olacak" sözleriyle belediyenin kapsayıcı olacağı taahhüt edildi.

Görevi devralan Asuman Şen törende şu ifadeleri kullandı: "İl Başkanlarım, meclis üyelerimiz, kıymetli hemşerilerim, bir süreç geçirdik. Rabbim böyle nasip etti. İnşallah hayırlı olur, hayırlar getirir. Hep birlikte yaşar, hep birlikte çalışırız."

Saygılı ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediyecilik vizyonuna referans vererek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu eser ve hizmet belediyeciliği vizyonu, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor." dedi ve yeni dönemin Menderes için hayırlı olmasını diledi.

Törene AK Parti ve MHP teşkilat üyeleri ile vatandaşlar katıldı; MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de törende yer aldı. Yetkililer, önümüzdeki dönemde projelerin hızlı uygulanması ve yerel ihtiyaçların öncelenmesi hedefiyle çalışmaların başlayacağını bildirdi.

MENDERES BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ASUMAN ŞEN (ORTADAKİ), AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI (SAĞDAKİ) VE BERABERİNDEKİLER