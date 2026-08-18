Uşak'ta geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: 14 kişi tutuklandı

operasyonun seyrı:

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında 1-15 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ele geçirilen maddeler:

Aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi. Bunlar arasında 17 bin 160 TL para, 38 bin 824 adet sentetik ecza, 230 gram esrar, 10 adet ecstasy, 144 gram kokain, 206 gram metamfetamin, 1 kök Hint keneviri, 5 bin 536 kullanımlık 30 parça halinde sentetik kannabinoid (bonzai), 5 gram sentetik ecza tozu ve 1 adet hassas terazi yer aldı.

adli süreç ve yetkili açıklamaları:

Operasyonlar kapsamında toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uşak Valiliği açıklamasında, her türlü uyuşturucu madde ticareti, satışı ve kullanımına yönelik mücadelenin kararlılıkla artarak devam edeceği bildirildi.

UŞAK’TA BELİRLİ TARİHLER ARASINDA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 14 KİŞİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.