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Samsun'da Özbekistan bağlantılı fuhuş çetesine operasyon, dört kişi tutuklandı

Samsun'da Özbekistanlı kadınları internet fuhuş siteleriyle müşteriye yönlendirdikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 18:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da Özbekistan bağlantılı fuhuş çetesine operasyon, dört kişi tutuklandı

operasyonun başlangıcı ve soruşturma:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan ön araştırmada, grubun Özbekistan'dan kadınlar getirdiği ve bu kadınları Atakum ilçesindeki bir adreste sakladığı yönünde bilgiler elde edildi. Ayrıca şüphelilerin, kadınlara internet üzerindeki fuhuş siteleri aracılığıyla müşteri temin ettikleri tespit edildi.

eş zamanlı operasyon ve gözaltılar:

Polis ekipleri, yürütülen soruşturmanın ardından Çarşamba ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda N.I. (26), K.C.A. (25), F.T. (20), C.K. (25) ve D.I. (25) adlı kadınlar gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda fuhuş yaptırıldığı değerlendirilen 3 kadın ekiplerce kurtarıldı.

kurtarılanlar ve adli süreç:

Kurtarılan yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme, N.I., K.C.A., F.T. ve C.K. hakkında tutuklama kararı verirken, D.I. adlı kadın mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN’DA ÖZBEKİSTAN’DAN KADIN GETİREREK FUHUŞ YAPTIRDIKLARI VE KADINLARA İNTERNET ÜZERİNDEKİ...

SAMSUN’DA ÖZBEKİSTAN’DAN KADIN GETİREREK FUHUŞ YAPTIRDIKLARI VE KADINLARA İNTERNET ÜZERİNDEKİ FUHUŞ SİTELERİ ARACILIĞIYLA MÜŞTERİ BULDUKLARI ÖNE SÜRÜLEN ÇETEYE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ TUTUKLANIRKEN, 1 KİŞİ İSE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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