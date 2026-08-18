Başakşehir'de 14 dakika 27 saniyede tahliye: tatbikat afet hazırlığını ölçtü

Başakşehir'de kapsamlı deprem tatbikatı

Başakşehir Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 27. yıldönümünde bölgede geniş kapsamlı bir tahliye, transfer ve kurtarma tatbikatı düzenledi. Kent Meydanı çevresindeki 11 site ve 94 blokı kapsayan uygulamada, afet anında yapılması gerekenler ekiplerle birlikte vatandaşlar tarafından uygulamalı olarak hayata geçirildi.

Tatbikatın işleyişi:

Tatbikatta vatandaşlar evlerinde önce “Çök-Kapan-Tutun” hareketini uyguladı. Sirenlerin çalmasıyla bloklardan eş zamanlı tahliye başladı ve katılımcılar güvenli çıkışlar üzerinden Kent Meydanı’ndaki toplanma alanına yönlendirildi. Senaryoya göre oluşturulan kriz masasında alan güvenliği, geçici barınma, sıcak yemek, sağlık ve psikososyal destek, kayıp ve yaralıların aranması ile mahsur kalanların kurtarılması gibi gerçekçi koşullar test edildi.

Kriz Masası Durum Değerlendirme Raporu’na göre, bölgede yer alan 27 bin 296 kişilik nüfus içinden 3 binden fazla vatandaşın tahliyesi 14 dakika 27 saniye içinde tamamlandı. Senaryo kapsamında yaralı olduğu varsayılan iki kişi sedyeyle sağlık ekiplerine teslim edilirken, bir kayıp vatandaş ekipler tarafından bulunup güvenli bölgeye ulaştırıldı. Birinci ve ikinci katlarda mahsur kaldığı varsayılan vatandaşlar ise arama kurtarma ekiplerinin sepetli vinç kullanımıyla tahliye edildi.

Kamu ve sivil katılımı:

Tatbikata Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Erkan, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Kartoğlu, 17 Ağustos ve 6 Şubat depremlerinde yaşanan acıları hatırlatarak, afetlere karşı hazırlığın önemine vurgu yaptı ve ilçede sergilenen dayanışma için teşekkür etti.

Kartoğlu, İstanbul’da muhtemel bir depremde hazırlıkların çok yönlü olması gerektiğini belirterek yapı güvenliği, zemin durumu, toplanma alanları ve afet bilincinin hayati önem taşıdığını söyledi. Başakşehir’de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sayesinde riskli yapı oranının yüzde 50’lerin üzerinden yüzde 10’lar seviyesine indirildiğini, ilçenin sağlam zemin yapısı ve geniş yeşil alanlarının önemli avantaj sunduğunu kaydetti. Ayrıca ‘‘Son aşama, bilinçlenmiş ve ne yapacağını bilen komşularımızın eğitim almasını sağlamak’’ ifadelerini kullandı.

Gönüllülük ve eğitim çalışmaları:

Başakşehir Arama Kurtarma Afet Yönetimi BAŞAKAY olarak adlandırılan yapı, kurulduğu günden bu yana afet bilinci eğitimleriyle önemli sayıda kişiye ulaştı. BAŞAKAY’ın çalışmalarının 350 bin kişiye eriştiği, ilçe genelinde yaklaşık 6 bin 500 gönüllünin düzenli eğitim ve tatbikatlarla muhtemel afetlere karşı hazır hâle getirildiği belirtildi. Başkan Kartoğlu, vatandaşları bu gönüllülük hareketine katılmaya davet ederek, eğitimli ekiplerin yalnızca Başakşehir’de değil Türkiye’nin farklı noktalarındaki afetlerde de görev alabilecek şekilde hazırlandığını vurguladı.

Gerçekleştirilen tatbikat, afet yönetiminin sahada kurgulanmasını, kurumlar arası koordinasyonu ve toplumun ortak hareket etme becerisini test etti; sonuçlar, hem sürece hem de eksik kalan alanlara dair somut geri bildirim sağladı. Belediyenin düzenlediği benzer uygulamalarla afet hazırlığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ, 17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ’NİN 27. YIL DÖNÜMÜNDE TAHLİYE, TRANSFER VE KURTARMA TATBİKATI YAPTI. 27 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN YAŞADIĞI BÖLGEDE 3 BİNDEN FAZLA VATANDAŞ 14 DAKİKA 27 SANİYEDE TAHLİYE EDİLDİ.