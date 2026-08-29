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Boğazda 289 metrelik Deyi Endurance geçişi için transit trafik durduruldu

İstanbul Boğazı, Liberya bayraklı Deyi Endurance isimli 289 m uzunluğundaki kuru yük gemisinin geçişi nedeniyle çift yönlü transit trafiğe kapatıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 13:50

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Boğazda 289 metrelik Deyi Endurance geçişi için transit trafik durduruldu

Geçiş ve uygulanan önlemler:

İstanbul Boğazı, Liberya bayraklı Deyi Endurance adlı kuru yük gemisinin boğaz geçişi nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi trafiğine kapatıldı. 289 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olan geminin güvenli seyri için geniş güvenlik önlemleri uygulandı.

Eşlik eden römorkörler:

Geçiş sırasında gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun römorkörü ile Kurtarma-7, Kurtarma-9, Kurtarma-11 ve Kurtarma-14 römorkörleri eşlik etti. Bu römorkörler, manevra desteği sağlayıp güvenlik mesafesinin korunmasına katkı verdi.

Trafik yönetimi ve etkileri:

Alınan tedbirle boğaz, geçiş süresince transit gemi trafiğine kapatıldı; bu süreçte bölgeden geçmesi planlanan diğer deniz araçları yönlendirilerek trafik akışı kontrol altında tutuldu. Uygulama, geminin güvenli geçişi ve boğazdaki deniz trafiğinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Geçişin tamamlanması:

Gemi, uygulanan önlemler eşliğinde boğaz geçişini başarıyla tamamladı ve bölgedeki trafik, yetkililerin koordinasyonu doğrultusunda normal seyrine döndürüldü.

İSTANBUL BOĞAZI, LİBERYA BAYRAKLI &quot;DEYİ ENDURANCE&quot; İSİMLİ 289 METRE UZUNLUĞUNDAKİ GEMİNİN GEÇİŞİ...

İSTANBUL BOĞAZI, LİBERYA BAYRAKLI "DEYİ ENDURANCE" İSİMLİ 289 METRE UZUNLUĞUNDAKİ GEMİNİN GEÇİŞİ NEDENİYLE ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRANSİT GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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