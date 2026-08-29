kameralarınızdan gerçek zamanlı operasyon yöneticisi yaratan yerli yazılım

Suras AI'den donanımsız operasyon takibi

Suras AI mühendisleri İhsan Burak Yılmaz ve Fatih Abacı tarafından geliştirilen yerli yazılım, işletmelerdeki güvenlik kameralarını ekstra donanım gereksinimi olmadan operasyon takibi yapan bir araca dönüştürüyor. Sistem; restoranlardan büyük ölçekli üretim tesislerine kadar farklı ölçeklerde operasyonel aksaklıkları, ciro kayıplarını ve iş güvenliği risklerini anlık olarak tespit etmeyi hedefliyor.

Mevcut kameradan dijital vardiya amirine:

İhsan Burak Yılmaz, yıllarca sektörde gözlemlenen verimsizlikler ve aksaklıklar nedeniyle kapsamlı bir Ar-Ge çalışmasına girdiklerini belirtiyor. Geliştirilen yapay zeka modelleri sayesinde kameralar artık sadece kayıt cihazı değil; performans analizleri yapan, iş kazalarına anında müdahale olanağı sağlayan ve işletmeye haftalık ile aylık verimlilik raporları sunan bir operasyon uzmanına dönüşüyor.

Sistem, örneğin bir kafede müşteri servis süresinin uzadığını anında fark edip kasaya bildirim gönderebiliyor. Benzer şekilde bir çalışanın bayılması veya başına bir olay gelmesi durumunda üreticiye otomatik uyarı ileterek hem iş sağlığı ve güvenliğine katkı sağlıyor hem de verimlilik kaynaklı kayıpların önüne geçiyor. Yılmaz, bunun bir vardiya memuru yerine geçen dijital bir ortak olduğunu ve işletmeyle birlikte öğrenen bir yapı kurduklarını ifade ediyor.

Gizlilik ve yerel sunucu tercihi:

Sistemin önemli farklılıklarından biri veri güvenliği yaklaşımı. Suras AI, bulut tabanlı hizmetler yerine modelleri ve verileri lokal sunucularda çalıştırmayı tercih ediyor. Yılmaz, bu tercihin temel sebebinin verilerin yurt dışına çıkmaması olduğunu vurguluyor ve modellerin kendi sunucularında fine‑tune edilerek geliştirildiğini belirtiyor.

Ar‑Ge sürecinde pilot alan kurmanın zorluklarını da anlatan Yılmaz, ilk denemelerini kendi garajlarında kurdukları bir kamerayla gerçekleştirdiklerini ve sahayı çalışan gibi modelleyerek sistem senaryolarını oluşturduklarını söylüyor. Ayrıca yazılımın kişisel biyometrik veriler toplamadığı, yalnızca yapılan operasyonlar ve çalışılan bölgeyle ilgili analizler sunduğu belirtiliyor; böylece çalışanla çalışmayanı ayırt eden adaletli bir sistem hedefleniyor.

Erişilebilir maliyet ve uygulama alanları:

Yılmaz, bu tür gelişmiş çözümlerin geçmişte yalnızca büyük holdinglerin ulaşabildiği yatırımlar olduğunu söylüyor. Suras AI ise aynı teknolojiyi tek şubeli bir restorandan çok şubeli fabrikalara kadar geniş bir yelpazede, abonelik temelli uygun maliyetli bir modele dönüştürdüklerini ifade ediyor. Böylece küçük ve orta ölçekli işletmeler de operasyonel verimlilik ve iş güvenliği avantajlarına erişebilecek.

Genel olarak geliştirilen sistem, mevcut kamera altyapısını değerlendirerek işletme süreçlerini şeffaflaştırmayı, anlık uyarılar ve düzenli raporlamayla yöneticilerin karar alma süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor. Suras AI ekibi, yazılımın işletmelerdeki verimliliği artırma, maliyetleri azaltma ve iş güvenliğini güçlendirme potansiyelini ön plana çıkarıyor.

CİRO KAYBINA VE İŞ KAZALARINA ANINDA MÜDAHALE EDEN YERLİ YAZILIM GELİŞTİRİLDİ