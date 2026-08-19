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Çanakkale'de hafta boyu huzur denetimlerinde 25 aranan kişi yakalandı, 8'i tutuklandı

Çanakkale'de 10-17 Ağustos'ta yapılan huzur uygulamalarında 11 bin 199 kişi, 3 bin 847 araç kontrol edildi; 25 aranan yakalandı, 8 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çanakkale'de hafta boyu huzur denetimlerinde 25 aranan kişi yakalandı, 8'i tutuklandı

Çanakkale'de yürütülen huzur uygulamalarının kapsamı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-17 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde yoğun huzur uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulamalar kapsamında 11 bin 199 şahıs ile 3 bin 847 araç kontrol edildi. Trafik denetimlerinde sürücülere yönelik olarak bin 203 idari trafik para cezası kesildi.

Denetimlerde kamu düzenini bozacak davranışlara karşı da sıkı müdahaleler yapıldı; bu kapsamda Kabahatler Kanunu uyarınca 116 şahıs hakkında idari yaptırım uygulandı.

adli işlemler ve yakalamalar:

İncelemede, çeşitli suçlardan aranan toplam 25 şüpheli emniyet ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu şüphelilerden 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uygulamalar sırasında ayrıca farklı vakalarda adli işlem yapılan 55 şüpheli tespit edilmiş olup, çıkarıldıkları adli makamlarca 4 şüpheli tutuklandı.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Yapılan aramalarda toplam 48 gram narkotik madde, 227 adet uyuşturucu hap ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Ekiplerin yoğun denetimi, suç unsurlarının tespit edilmesi ve adli süreçlerin işletilmesinde belirleyici oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, denetimlerin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlama, asayişi güçlendirme amaçlı olarak sürdürüleceği vurgulandı.

ÇANAKKALE&#039;DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMALARINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 8...

ÇANAKKALE'DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMALARINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 8 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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