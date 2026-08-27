Güvenlik kamerası kaydetti: Karatay'da alacak verecek tartışması bıçaklanmayla sonuçlandı

Olayın gerçekleşmesi:

Olay, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Ayan Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.Y. ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve grup içerisinden ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi A.Y.'yi bıçakladı.

Olay sırasında yanında bulunan A.Y., belinden çıkardığı silahı kullanmak istedi ancak silah tutukluk yaptı ve ateş almadı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntüler ve soruşturma:

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamera görüntülerinde husumetli grubun karşılaşması, kavgaya başlaması ve bir kişinin bıçaklanması açıkça görülüyor.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan kişileri yakalamak ve olayın tüm ayrıntılarını tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor ve yetkililer görgü tanıkları ile güvenlik kamerası kayıtlarını değerlendiriyor.

KONYA’DA ARALARINDA ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE HUSUMET BULUNAN BİR GRUBUN ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ BIÇAKLANARAK YARALANDI. OLAY ANI İSE SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.