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Güzelçamlı çıkışında jandarma alkol denetimleriyle yol güvenliğini güçlendiriyor

Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nde, Milli Park çıkışında jandarma trafik ekipleri alkol denetimi gerçekleştirerek sürücüleri kontrol etti ve güvenli araç kullanma uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 17:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Güzelçamlı çıkışında jandarma alkol denetimleriyle yol güvenliğini güçlendiriyor

jandarmanın denetimi: amaç ve uygulama

Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesinde, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı çıkışında Jandarma Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde sürücüler durdurularak trafik kurallarına uyup uymadıkları incelendi. Denetimlerin odak noktası özellikle alkollü araç kullanımı olurken, ekipler aynı zamanda sürücülere dikkatli ve emniyetli araç kullanma konusunda uyarılarda bulundu.

uygulamanın kapsamı ve yöntemleri:

Yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçi yoğunluğunun arttığı bölgedeki kontrollerde, trafik ekipleri rastgele durdurma ve alkol ölçümü yöntemleri kullandı. Kontroller park çıkışının görünür noktalarında planlı şekilde yapıldı; ekipler sürücülerin belgelerini, seyir hâlindeki davranışlarını ve alkolden şüphelenilen durumları değerlendirdi. Bu uygulama, bölgedeki trafik akışını ve yol güvenliğini artırma amacı taşıyor.

geçmiş denetimler ve hedeflenen sonuçlar:

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması daha önce de emniyet kemeri, motosiklet sürücülerinin kask kullanımı ve yaya önceliği gibi başlıklarda denetimler yapmıştı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında alkol denetimlerinin etkin ve sürekli şekilde artırılması hedefleniyor. Jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmesi ile trafik kazalarının önlenmesi amacıyla bu uygulamaları sürdüreceklerini belirtti.

Denetimler sırasında sürücülere yapılan bilgilendirmelerde, kurallara uymanın ve alkollüyken araç kullanmamanın olası can ve mal kayıplarını engelleyeceği vurgulandı. Yetkililer, bölgedeki kontrollerin periyodik olarak devam edeceğini ifade etti.

GÜZELÇAMLI’DA JANDARMADAN SÜRÜCÜLERE ALKOL DENETİMİ

GÜZELÇAMLI’DA JANDARMADAN SÜRÜCÜLERE ALKOL DENETİMİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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