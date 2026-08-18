Salihli'deki patlamada hayatını kaybeden tesis sahibi son yolculuğuna uğurlandı

Salihli'de patlama ve kayıplar

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kavas Gaz Dolum Tesisi'nde 15 Ağustos Cumartesi günü yaşanan patlama ve yangında hayatını kaybeden tesis sahibi Nazif Kavas, ailesi ve kent sakinlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

olayın seyri:

İddiaya göre tesiste gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri yoğun müdahalede bulundu; şiddetli patlamalar yaşanan yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında, 55 yaşındaki ve iki çocuk babası Nazif Kavas ile 45 yaşındaki ve iki çocuk babası işçi Servet Ekiz yaşamını yitirmiş olarak bulundu.

cenaze töreni ve soruşturma:

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Nazif Kavas için Kocaçeşme Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi olan Kavas, İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından kıldırılan namazın ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi. Törene Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, siyasi parti temsilcileri, oda ve kooperatif başkanları, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Patlamada hayatını kaybeden diğer kişi Servet Ekiz ise Durasıllı Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ GAZ DOLUM TESİSİNDE MEYDANA GELEN PATLAMA VE ARDINDAN ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN TESİS SAHİBİ NAZİF KAVAS, OLAYDAN 3 GÜN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.