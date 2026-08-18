Dolar 47,9311 +0,02%
Euro 55,4895 -0,04%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.765,38 -0,69%
EUR/USD 1,1577 +0,00%
Brent Petrol 91,57 +0,60%
--°

Salihli'deki patlamada hayatını kaybeden tesis sahibi son yolculuğuna uğurlandı

15 Ağustos'taki gaz dolum tesisi patlamasında yaşamını yitiren Nazif Kavas, Salihli'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 18:32

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 18:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Salihli'deki patlamada hayatını kaybeden tesis sahibi son yolculuğuna uğurlandı

Salihli'de patlama ve kayıplar

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kavas Gaz Dolum Tesisi'nde 15 Ağustos Cumartesi günü yaşanan patlama ve yangında hayatını kaybeden tesis sahibi Nazif Kavas, ailesi ve kent sakinlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

olayın seyri:

İddiaya göre tesiste gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri yoğun müdahalede bulundu; şiddetli patlamalar yaşanan yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında, 55 yaşındaki ve iki çocuk babası Nazif Kavas ile 45 yaşındaki ve iki çocuk babası işçi Servet Ekiz yaşamını yitirmiş olarak bulundu.

cenaze töreni ve soruşturma:

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Nazif Kavas için Kocaçeşme Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi olan Kavas, İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından kıldırılan namazın ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi. Törene Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, siyasi parti temsilcileri, oda ve kooperatif başkanları, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Patlamada hayatını kaybeden diğer kişi Servet Ekiz ise Durasıllı Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ GAZ DOLUM TESİSİNDE MEYDANA GELEN PATLAMA VE ARDINDAN ÇIKAN...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ GAZ DOLUM TESİSİNDE MEYDANA GELEN PATLAMA VE ARDINDAN ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN TESİS SAHİBİ NAZİF KAVAS, OLAYDAN 3 GÜN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası