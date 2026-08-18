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Antalya'da günübirlik konaklama ve araç kiralamada yaptırım: 13 işletme, 4 şahsa ceza

Antalya Emniyeti 2 haftada 900 günübirlik konaklama ve 32 araç kiralama firmasını denetledi; 13 işletme ve 4 şahsa cezai işlem uygulandı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 18:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya'da günübirlik konaklama ve araç kiralamada yaptırım: 13 işletme, 4 şahsa ceza

denetimin kapsamı:

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde günübirlik konaklama yerleri ve araç kiralama firmalarına yönelik kapsamlı bir denetim yürüttü. Son iki hafta içinde il genelinde faaliyet gösteren işletmeler üzerinde yapılan incelemelerde 900 günübirlik konaklama yeri, 28 kayıtsız faaliyet gösterebileceği değerlendirilen günübirlik adres ve 32 araç kiralama firması kontrol edildi.

uygulanan işlemler ve tespitler:

Denetimler sırasında anlık veri göndermediği tespit edilen 10 işletme ile KABİS'e gerçeğe aykırı kayıt yaptığı belirlenen 3 işletme hakkında işlem yapıldı. Ayrıca kayıt dışı kiralama yaptığı tespit edilen 4 şahsa cezai işlem uygulandı. Toplamda 13 işletme ve 4 şahsa yaptırım uygulanmış oldu.

Yetkililer, gerçekleştirilen denetimlerin usulsüzlüklerin önlenmesi, kayıt dışılığın engellenmesi ve tüketici güvenliğinin sağlanmasına yönelik sürdürüleceğini bildirdi. Denetim sonuçları, kayıtlarda ve veri iletiminde uyumun önemine işaret ediyor.

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN GÜNÜBİRLİK KONAKLAMA YERLERİ VE ARAÇ KİRALAMA...

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN GÜNÜBİRLİK KONAKLAMA YERLERİ VE ARAÇ KİRALAMA FİRMALARINA YÖNELİK DENETİMLERDE 13 İŞLETME VE 4 ŞAHSA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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