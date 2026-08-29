Güzelliğe erişim: HBB'den evde kuaför ve bakım hizmeti

hizmetin kapsamı:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik evde bakım, temizlik ve kuaförlük hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 Nisan 2024'ten bu yana toplam 5 bin 835 engelli, yaşlı ve dezavantajlı vatandaşa berber ve kuaför hizmeti sunulduğu bildirildi.

yerel iş birliği ve bireysel bakım:

Reyhanlı Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin talebi doğrultusunda dernek bünyesindeki engelli kadınlara yönelik kuaför hizmeti verildi ve bu kişilerinin kişisel bakım ihtiyaçları karşılandı.

Hizmetler, yalnızca tımar ve kuaförlükle sınırlı kalmayıp temizlik ve evde bakım uygulamalarını da kapsıyor; bu sayede hedef, yaşlı ve engelli vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını desteklemek olarak açıklandı.

HBB yetkilileri, belediye ekiplerinin söz konusu hizmetleri düzenli olarak sürdüreceğini ve benzer talepler doğrultusunda iş birliklerinin artacağını vurguladı.

HBB EKİPLERİ, REYHANLI’DA ENGELLİ KADINLARA YÖNELİK KUAFÖR HİZMETİ SUNARAK KİŞİSEL BAKIM İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINA DESTEK OLDU.