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Haçkalı Baba kavşağına yeni köprüyle trafikte rahatlama hedefleniyor

Akçaabat'ta Haçkalı Baba Kavşağı'na yeni köprü ve kavşak düzenlemesi sürüyor; tamamlandığında hastane, Düzköy ve şehir trafiği rahatlayacak.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Haçkalı Baba kavşağına yeni köprüyle trafikte rahatlama hedefleniyor

Haçkalı Baba kavşağına yeni köprüyle trafikte rahatlama hedefleniyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Haçkalı Baba Kavşağı'nda devam eden altyapı çalışmaları kapsamında yeni bir köprü inşa ediliyor. Proje, mevcut köprünün deniz tarafına yapılacak yeni yapı ve kavşak düzenlemesini içeriyor.

çalışmanın kapsamı:

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim tarafından aktarıldığı üzere kavşaktaki düzenleme, köprünün yapımını ve çevre yol bağlantılarının iyileştirilmesini kapsıyor. Mevcut köprünün yanında yükselen yeni yapı, kavşağın yeniden düzenlenmesiyle entegre edilecek.

etkileri ve beklentiler:

Çalışmanın tamamlanmasıyla hastane yolu, Düzköy bağlantısı ve şehir merkezi yönlerindeki akışın rahatlaması bekleniyor. Başkan Ekim, düzenlemenin özellikle yoğun saatlerde bölgedeki trafiğe önemli derecede kolaylık sağlayacağını belirtti. Proje, araçların kavşaktan geçişini kolaylaştırmaya odaklanıyor.

TRABZON&#039;UN AKÇAABAT İLÇESİ HAÇKALI BABA KAVŞAĞI’NA YENİ KÖPRÜ YAPILIYOR. KÖPRÜ VE KAVŞAK...

TRABZON'UN AKÇAABAT İLÇESİ HAÇKALI BABA KAVŞAĞI’NA YENİ KÖPRÜ YAPILIYOR. KÖPRÜ VE KAVŞAK DÜZENLEMESİ TAMAMLANDIĞINDA HASTANE YOLU, DÜZKÖY BAĞLANTISI VE ŞEHİR MERKEZİ YÖNÜNDEKİ TRAFİĞİN RAHATLAMASI BEKLENİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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