Haçkalı Baba kavşağına yeni köprüyle trafikte rahatlama hedefleniyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Haçkalı Baba Kavşağı'nda devam eden altyapı çalışmaları kapsamında yeni bir köprü inşa ediliyor. Proje, mevcut köprünün deniz tarafına yapılacak yeni yapı ve kavşak düzenlemesini içeriyor.

çalışmanın kapsamı:

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim tarafından aktarıldığı üzere kavşaktaki düzenleme, köprünün yapımını ve çevre yol bağlantılarının iyileştirilmesini kapsıyor. Mevcut köprünün yanında yükselen yeni yapı, kavşağın yeniden düzenlenmesiyle entegre edilecek.

etkileri ve beklentiler:

Çalışmanın tamamlanmasıyla hastane yolu, Düzköy bağlantısı ve şehir merkezi yönlerindeki akışın rahatlaması bekleniyor. Başkan Ekim, düzenlemenin özellikle yoğun saatlerde bölgedeki trafiğe önemli derecede kolaylık sağlayacağını belirtti. Proje, araçların kavşaktan geçişini kolaylaştırmaya odaklanıyor.

TRABZON'UN AKÇAABAT İLÇESİ HAÇKALI BABA KAVŞAĞI’NA YENİ KÖPRÜ YAPILIYOR. KÖPRÜ VE KAVŞAK DÜZENLEMESİ TAMAMLANDIĞINDA HASTANE YOLU, DÜZKÖY BAĞLANTISI VE ŞEHİR MERKEZİ YÖNÜNDEKİ TRAFİĞİN RAHATLAMASI BEKLENİYOR.