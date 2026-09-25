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Zeytin Dalı bölgesinde kalp krizi geçiren uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı'nda görev yaparken kalp krizi geçirerek şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim (48), memleketi Elazığ'da düzenlenen törenle uğurlandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:58

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Zeytin Dalı bölgesinde kalp krizi geçiren uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ’da veda töreni:

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde görev sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim için memleketi Elazığ'da düzenlenen törenle uğurlama yapıldı. Şehidin naaşı dün Elazığ’a getirildi; bugün cuma namazını müteakiben İmam-ı Azam Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından uğurlama gerçekleşti.

Hastaneye kaldırılma ve sağlık müdahalesi:

Bölgedeki görev sırasında göğüs ve sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Sevim (48) için yapılan müdahalelere rağmen kalp krizi sonucu şehit olduğu bildirildi. Resmî açıklamalarda, olayın görev esnasında meydana geldiği ve sağlık ekiplerinin müdahalelerinin sonuç vermediği belirtildi.

Törene katılım ve son yolculuk:

Cenaze törenine Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Elazığ Adalet Komisyon Başkanı Abdullah Güray Şahin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, AK Parti İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, MHP İl Başkanı Oğuzhan Demir, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan ile Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin naaşı, meslektaşları tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu ve Garnizon Şehitliği'ne götürülerek gözyaşları arasında defnedildi.

ZEYTİN DALI HAREKAT BÖLGESİ’NDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU ŞEHİT OLAN TANKÇI UZMAN ÇAVUŞ COŞKUN...

ZEYTİN DALI HAREKAT BÖLGESİ’NDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU ŞEHİT OLAN TANKÇI UZMAN ÇAVUŞ COŞKUN SEVİM, MEMLEKETİ ELAZIĞ’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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