Haliliye'de mahalleler yaz akşamlarını müzik ve etkinlikle dolduruyor

Yaz akşamları mahalleleri bir araya getiriyor:

Haliliye Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen yaz konserleri ve çocuk şenlikleri ilçe genelinde sürdürüyor. Etkinlikler, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşların yalnızca temel ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin ötesinde sosyal ve kültürel hayatın güçlendirilmesine yönelik hedeflerini yansıtıyor.

etkinlik adresleri ve program akışı:

Bu haftanın programları Yavuz Selim, Karşıyaka, Refahiye, Paşabağı, Kısas ve İmam Bakır mahallelerinde gerçekleştirildi. Açık havada yapılan konserlere mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi; sahnede yer alan sıra gecesi ekipleri Şanlıurfa’nın sevilen türkülerini seslendirirken, programlar müzik ziyafetiyle başlayıp vatandaşların halaylarıyla şenliğe dönüştü.

çocuklara yönelik etkinlikler:

Yaz konserlerinin yanında düzenlenen çocuk şenlikleri de programın ayrılmaz parçası oldu. Etkinlik alanlarında kurulan oyun ve aktiviteler çocukların doyasıya eğlenmesini sağladı; aileler çocuklarıyla birlikte vakit geçirirken mahalle yaşamının hareketlenmesi ve programlara katılımın artması gözlendi.

mahalle kültürünün yaşatılmasına katkı:

Etkinliklerde, UNESCO Müzik Şehri unvanına sahip Şanlıurfanın köklü müzik geleneği ön plana çıkarıldı. Geleneksel türküler ve sıra gecesi ezgileriyle mahalle sakinleri kendi kültürel repertuarlarını birlikte seslendirme fırsatı buldu; açık hava organizasyonları komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi ve günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşma imkânı sağladı.

Haliliye Belediyesi, etaplar halinde düzenleyeceği farklı mahalle programlarıyla yaz boyunca bu etkinlikleri sürdürmeyi ve daha fazla vatandaşı müzik, eğlence ile kültürel faaliyetlere dahil etmeyi hedefliyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, mahallelerdeki yoğun katılımın önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

HALİLİYE'DE YAZ AKŞAMLARİ MÜZİK VE EĞLENCEYLE ŞENLENİYOR