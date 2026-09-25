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Halkın sofrası genişliyor: Atakum'da yeni kent lokantesi şubeleri planlanıyor

Atakum Belediyesi kent lokantaları ve Halk Et satış noktasına yoğun ilgi var; Başkan Serhat Türkel yeni şubeler açmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:56

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Halkın sofrası genişliyor: Atakum'da yeni kent lokantesi şubeleri planlanıyor

Atakum'da kent lokantaları ve Halk Et:

Samsun’un Atakum ilçesinde belediye tarafından açılan kent lokantaları ile Halk Et satış noktası vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nin giriş katında hizmet veren Matasyon Kent Lokantası ile eski Down Park alanındaki Ömürevleri Kent Lokantası, uygun fiyatlı öğle yemekleriyle geniş kesimlere hitap ediyor. Ömürevleri kent lokantasının yanındaki Halk Et Satış Noktası ise ekonomik et ürünleri sunuyor.

Hizmet saatleri ve fiyatlar:

Kent lokantaları pazar günü hariç haftanın 6 günü, 12.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Sunulan tabldot menüler günlük olarak 80 TL fiyatla tüketicilere ulaştırılıyor ve özellikle öğrenciler, işçiler ile emekliler arasında talep yüksek seyrediyor. Halk Et satış noktası ise hafta içi ve hafta sonu olmak üzere haftanın 7 günü 09.00-19.00 saatleri arasında açık kalarak hijyenik ve ekonomik et ürünlerine erişimi kolaylaştırıyor.

Yeni şubeler ve belediyenin hedefi:

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, hizmetlere gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek yeni şubeler için çalışma yürüttüklerini açıkladı. Türkel, "Atakum Belediyesi olarak halkımıza en iyi hizmeti sunmak için canla başla çalışıyoruz. Öğrenciler, işçiler ve emekliler gibi toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlarımızı ekonomik, sağlıklı ve kaliteli menülerle buluşturmak amacıyla hizmete sunduğumuz iki kent lokantası, ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Atakum’da önemli bir ihtiyacı karşıladığını düşünüyoruz. Usta aşçılarımızın titizlikle hazırladığı sağlıklı ve kaliteli menüleri uygun fiyatlarla halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde Ömürevleri Kent Lokantası’nın hemen yanında hizmete açtığımız Halk Et Satış Noktası’nda da ekonomik, sağlıklı ve güvenilir et ürünleri yer alıyor. Vatandaşlarımız hijyenik ve kaliteli et ürünlerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Sosyal dayanışmanın canlı örneği olan hizmetlerimizi yeni şubelerle daha geniş alanlara yayacağız" dedi.

Belediyenin çalışmaları, yerel düzeyde erişilebilir gıda ve sosyal dayanışma hedefleri çerçevesinde değerlendiriliyor; yetkililer hizmet ağını genişleterek daha fazla vatandaşa ulaşmayı amaçladıklarını ifade ediyor.

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI SERHAT TÜRKEL’İN KENTE KAZANDIRDIĞI KENT LOKANTALARI VE HALK ET SATIŞ...

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI SERHAT TÜRKEL’İN KENTE KAZANDIRDIĞI KENT LOKANTALARI VE HALK ET SATIŞ NOKTASI, ÖĞRENCİSİNDEN İŞÇİSİNE EMEKLİSİNDEN MEMURUNA HER KESİMDEN VATANDAŞIN TERCİHİ OLUYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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