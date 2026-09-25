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Safranbolu'da iklim dostu rotada pedal çevirenler tarih ve doğayı keşfetti

KARBİSDER'in 6. Karabük Bisiklet Festivali'nde bisikletçiler, Cittaslow kapsamında Safranbolu'nun tarihi çarşısı ve doğa rotalarında pedal çevirdi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Safranbolu'da iklim dostu rotada pedal çevirenler tarih ve doğayı keşfetti

festival rotası ve etkinlikler:

Karabük Bisiklet Derneği (KARBİSDER) tarafından düzenlenen 6. Karabük Bisiklet Festivali, Cittaslow Sunday 2026 çerçevesinde 24-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Festival, ilk gün Leyla Dizdar Kültür Merkezi önünde toplanan bisikletçilerin katıldığı halk sürüşüyle başladı; kent merkezinde yapılan şehir turu geniş katılımla gerçekleştirildi.

rotada öne çıkan duraklar:

Festivalin ikinci gün rotası, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Tarihi Çarşı'dan yola çıkarak Safranbolu'nun hem tarihini hem de doğal zenginliklerini bir araya getirdi. Katılımcılar; Bağlar Tarihi Evler Bölgesi, Bulak Mencilis Mağarası, Lavanta Bahçesi, Kristal Teras, Safran Tarlası ve Yukarı Çiftlik köyü güzergâhında pedal çevirdi.

Günün etabı, kentin seyir noktalarından biri olan Hıdırlık Tepesinde tamamlandı; burada katılımcılar hem manzaranın hem de rotanın sunduğu çeşitliliğin keyfini çıkardı.

amaç ve önemi:

Festivalin temel hedefi, bisiklet kullanımını çevre dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olarak teşvik etmek ve iklim farkındalığını artırmaktı. Etkinlik, Safranbolu'nun tarihi, kültürel ve doğal değerlerini bisiklet turizmi aracılığıyla tanıtmayı amaçlayarak katılımcılara hem spor hem de kültürel keşif imkânı sundu.

KARABÜK BİSİKLET DERNEĞİ (KARBİSDER) TARAFINDAN DÜZENLENEN 6. KARABÜK BİSİKLET FESTİVALİ’NİN...

KARABÜK BİSİKLET DERNEĞİ (KARBİSDER) TARAFINDAN DÜZENLENEN 6. KARABÜK BİSİKLET FESTİVALİ’NİN İKİNCİ GÜNÜNDE BİSİKLET TUTKUNLARI, UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ'NDE YER ALAN SAFRANBOLU'NUN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNDEN GEÇEN ROTADA PEDAL ÇEVİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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