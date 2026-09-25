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Karabük emniyetine yeni sorumluluk: müdür Tınmazol makamda

Vali Oktay Çağatay, yeni Karabük İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol’u makamında kabul ederek başarı dileklerini iletti ve emniyete tam destek vurguladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karabük emniyetine yeni sorumluluk: müdür Tınmazol makamda

Vali Çağatay yeni il emniyet müdürünü makamında kabul etti

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Osman Tınmazol'u makamında kabul etti.

valinin mesajı:

Vali Çağatay, yeni görevinden dolayı Osman Tınmazol’u tebrik etti ve il güvenliği ile emniyet teşkilatına verdiği desteği yineledi. "İlimizin huzuru ve güvenliği için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emniyet teşkilatımız kahramanca çalışacaktır. Şehrimizin huzuru ve güvenliği için emniyet teşkilatımıza her zaman ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Emniyet müdürümüze yeni görevinin hayırlı olmasını diliyor, başarılı bir görev dönemi geçirmesini diliyorum" dedi.

emniyet müdürünün açıklaması:

Karabük İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol ise nazik kabulleri için Vali Çağatay’a teşekkür ederek, "Karabük’ün asayiş ve güvenliğinin temini için mesai arkadaşlarımızla birlikte azim ve gayretle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Valilik ve emniyet teşkilatı arasındaki bu ilk görüşmede, şehirdeki huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda ortak çalışma ve destek taahhüdü öne çıktı. Yetkililer, görev değişikliklerinin ilin güvenlik hizmetlerine kesintisiz katkı sunmasını amaçladıklarını belirtti.

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, KARABÜK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN OSMAN TINMAZOL’U...

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, KARABÜK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN OSMAN TINMAZOL’U MAKAMINDA KABUL ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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