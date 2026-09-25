Düzce'de başkan Özlü itfaiyeyi ziyaret etti, tespih verdi ve işletmeleri uyardı

Düzce Belediyesi'nden itfaiye ziyareti ve uyarı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İtfaiye Teşkilatı'nın 312. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Düzce İtfaiyesi'ni ziyaret etti. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Mehmet Caner Polat ve itfaiye personelinin karşıladığı Özlü, personelle birlikte itfaiyeci duası yapıp teşkilatın çalışmalarını yerinde inceledi.

Teşkilatın kapasitesi ve son yangın vurgusu:

Başkan Özlü, şehrin her noktasına ortalama 7 dakikada ulaşabilecek konumda yeni bir binaya sahip olan Düzce Belediyesi İtfaiyesi'nin; yüksek kabiliyetli araçlar ve donanımlı personelle bölgenin en güçlü teşkilatlarından biri olduğunu belirtti. Son aylarda bölgede yaşanan iki büyük fabrika yangınını hatırlatan Özlü, bu tür olayların önüne geçmek için işletmelerin yangın güvenliği tedbirlerini eksiksiz almak zorunda olduğunu ifade etti.

Özlü, denetimlerin sıklaştırılacağını ve yangın güvenliği tedbirlerini almayan işletmelere önce makul süre verileceğini, süre dolduğunda ise bu iş yerlerinin faaliyetlerine son verileceğini söyledi. Ziyarette yaptığı konuşmada Özlü'nün ifadeleri şöyleydi:

"Geçen bir yangın oldu. Ben de gece geldim. Fabrika yandı, kül oldu. O fabrikanın hiçbir yangın güvenlik tedbiri olmadığını bana söylediler. Yangın tedbirlerini alsaydı, söndürme sistemlerini kursaydı bir yerde sönerdi. Benim sizlerden ricam bütün fabrikaları ve işyerlerini dolaşın. Onlara makul bir süre verin. Bu süre sonunda yangın tedbirlerini almayan işyeri, fabrika ne kadar yer varsa faaliyetlerine son verin. Bu tedbirleri çok hızlı alalım. Hiç çekinmeyin. Biz görevimizi yapıyoruz, ancak karşı taraf görevlerini yapmadığı için bu yangınlar oluşuyor."

Personel buluşması, hediye ve minik ziyaretçiler:

Ziyaret sırasında Başkan Özlü, itfaiye personelini telsizle seslenerek kutladı ve gün anısına personele tespih hediye etti. Ayrıca İtfaiye Haftası nedeniyle tesiste ağırlanan minik öğrencilerle bir araya gelindi. Miniklere itfaiyeci kıyafetleri giydirilip itfaiye aracına bindirildi; çocuklara itfaiyecilerin görevleri anlatıldı ve uygulamalı eğitim yapıldı.

Özlü, minik itfaiyecilerle birlikte yangın söndürme uygulamasına katılarak itfaiye hortumundan çıkan tazyikli suyla alevlerin sardığı ev maketindeki yangına müdahale etti. Ziyaret, hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

Başkan Özlü'nün denetim ve yaptırım açıklamaları, Düzce'deki fabrika ve işyeri sahiplerine açık bir uyarı niteliği taşıyor; belediye, yönetmelik ve kanunlara uygun hareket edilmesini sağlayacak şekilde denetimleri sürdüreceğini belirtti.

ZİYARET FOTOĞRAF ÇEKİMİ İLE SON BULDU.