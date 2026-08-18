Hamamyolu'nda 'medeniyetin aynası' diye yazan ayakkabı boyacısı

Hamamyolu'nda dikkat çeken yazı:

Eskişehir'in işlek Hamamyolu caddesinde seyyar tezgâhında ayakkabı boyacılığı yapan Orhan Kuruç, tezgahına astığı 'Boyacının kirli elleri medeniyetin aynasıdır' yazısıyla yoldan geçenlerin dikkatini topluyor. Yazı, hem merak hem de takdir uyandırıyor; geçenler mesajı okuyup kısa süre duruyor.

İşin hikayesi ve tepkiler:

Kuruç, yazıyı aklına gelen bir fikirle yazdığını anlattı ve doğrudan tepkiyi aktardı: "Ellerim siyah boya oluyor bunu gören vatandaşlar çok pis diyorlar". Mesleğe nereden geldiğini de paylaşan Kuruç, "Hemen hemen 3-5 senedir bu işi yapıyorum. Bu iş öncesinde fabrikada çalışıyordum." diyerek geçmişini özetledi. Tezgâha asılan not, kimi zaman olumsuz önyargılara dikkat çekmek, kimi zaman da yaptığı emeğin görünür olmasını sağlamak amacıyla yazılmış gibi görünüyor.

Mevsimsel dalgalanma ve müşteri profili:

Kuruç, sezon etkisini de vurguluyor: "Şu an yaz mevsimi olduğu için işler durgun geçiyor. Allah olana bereket versin. Kış mevsiminde işler artıyor. Bot tarzı ayakkabılar için geliyorlar." Yazıyı görenlerin genellikle olumlu yorumlar yaptığını belirten Kuruç, "Yazıyı gören vatandaşlar çok güzel bir yazı diyorlar." ifadelerini kullandı. Bu kısa, düşündürücü not hem hizmetin görünürlüğünü artırıyor hem de seyyar esnafın çalışma koşulları ve toplumdaki algısı üzerine küçük bir farkındalık yaratıyor.

ESKİŞEHİR'DE SEYYAR ESNAFLIK YAPAN AYAKKABI BOYACISI ORHAN KURUÇ, TEZGAHINA ASTIĞI YAZI İLE VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ.