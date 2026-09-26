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Hamile kadın çarşafla geldi, otobüste yakalandı: 152 suç kaydıyla tutuklandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 21 Eylül 2026'de 170 bin lira ve ziynet eşyası çalındı; şüpheli otobüste yakalanıp tutuklandı, hakkında 152 suç kaydı var.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 08:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hamile kadın çarşafla geldi, otobüste yakalandı: 152 suç kaydıyla tutuklandı

Olay ve yakalama:

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık soruşturmasında, polis ekipleri şüpheliyi yaptığı titiz çalışma sonucu yakaladı. Olayın 21 Eylül 2026'de gerçekleştiği, kilitlenmeden kapatılan evden yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasının çalındığı belirlendi.

Görgü ve inceleme tutanaklarına göre, hamile olduğu öğrenilen şüpheli tanınmamak için çarşaf ve şapka takarak olay yerine geldi. Şüphelinin, ev kapısından içeri girip eşyaları aldıktan sonra parkta üzerini değiştirerek görünümünü değiştirdiği, daha sonra ticari taksiyle bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Bağlantılı vakalar ve soruşturma:

Polis araştırmasında şüphelinin tek olayla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Ekiplerin incelemesine göre, şüphelinin Ağustos ayında Bolu'da yaklaşık 300 bin lira, Eylül ayında Kastamonu'da yaklaşık 40 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasının çalındığı iki ayrı evden hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Suç geçmişi ve adli süreç:

Şüphelinin sorgulamasında, daha önce hırsızlık suçundan 152 ayrı suç kaydı bulunduğu ve hakkında toplam 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu kayıtlara yansıdı. Ekipler, şüpheliyi Ankara'dan otobüsle Konya'ya gitmek üzereyken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmayla kayda geçti.

Evden hırsızlık yaptı, parkta kıyafet değiştirip kaçtı: Otobüste yakalandı

Evden hırsızlık yaptı, parkta kıyafet değiştirip kaçtı: Otobüste yakalandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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