Dolar 49,3107 +0,10%
Euro 55,1388 -0,09%
Bist 12.154,57 -0,91%
Altın Gram 6.641,13 -0,65%
EUR/USD 1,1176 -0,27%
Brent Petrol 107,00 +2,18%
--°

Harkov'da video çekerken füzenin hedefi olan kadın yaralı kurtuldu

Harkov'un Pisochyn'de video çeken bir kadın, Rus yapımı "Banderol" füzesinin yakınında yaralanarak kurtuldu; saldırıda 3 sivil öldü, 28 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Harkov'da video çekerken füzenin hedefi olan kadın yaralı kurtuldu

Harkov'da füze saldırısı:

Ukrayna'nın Harkov kentinde, Pisochyn yerleşiminde bir kadın video çekerken Rus yapımı "Banderol" füzesinin hedefi oldu. Saldırı yerel basına yansıyan görüntülerle gündeme gelirken, füzenin kadına çok yakın bir noktaya düştüğü görülüyor.

olay anı ve yaralanma:

Görüntülerde kadının telefonla kayıt yaptığı sırada patlama olduğu, çevredeki yapıların da zarar gördüğü aktarılıyor. Ukrayna basını, kadının saldırıdan yaralı olarak kurtulduğunu bildirdi. Olay anına ilişkin yayınlanan video, sivil yaşamın hedef alınmasına ilişkin tepkileri yeniden gündeme taşıdı.

resmi bilanço ve yerel açıklama:

Harkov Bölgesel Askeri İdaresi, saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini ve 28 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, sivil yerleşimlerin hedef alınmaya devam ettiğini vurguladı ve bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin uyarılarda bulundu.

Saldırı, Ukrayna'daki çatışma hattında sivil hedeflere yönelik saldırıların sürdüğünü gösteren yeni bir olay olarak kayda geçti ve olayın görüntüleri kamuoyunda geniş yankı buldu.

Ukrayna’nın Harkov kentinde bir kadın video çektiği sırada Rus füzesinin hedefi oldu.

Ukrayna’nın Harkov kentinde bir kadın video çektiği sırada Rus füzesinin hedefi oldu.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırşehir'de dokuz ayda 52 operasyon: güvenlik güçleri terörle mücadelede kararlı
images

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen midibüs: yaralı sayısının yükselmesi endişe...
images

Kestel'de direksiyon hakimiyetini kaybeden Tofaş bariyere saplandı, sürücü yaral...
images

fatsa'da durdurulan araçta 49,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Medilines ve Kızılay Elazığ'da kan bağışıyla dayanışma çağrısı yaptı

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen midibüs: yaralı sayısının yükselmesi endişe veriyor

Akkuş'ta şeker fasulyesi üretimi desteklerle 14 yılda hızla büyüdü

Kestel'de direksiyon hakimiyetini kaybeden Tofaş bariyere saplandı, sürücü yaralandı

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı