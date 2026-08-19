Hasankeyf-Batman kara yolunda 18 bin 910 paketlik kaçak sigara operasyonu

Operasyon ve ele geçirilen miktar:

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü planlı ve koordineli çalışmalar kapsamında, Hasankeyf - Batman kara yolunda durdurulan bir araçta detaylı arama yapıldı. Yapılan kontrollerde, piyasaya sürülmek üzere taşındığı tespit edilen 18 bin 910 paket (bin 891 karton) gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

uygulama süreci ve tespit:

Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta gerçekleştirilen kapsamlı arama, ele geçirilen sigaraların gümrük kaçağı olduğu yönünde bulgu sağladı. Operasyon, planlı çalışma ve istihbarat destekli uygulama çerçevesinde yürütüldü.

adli işlem ve güvenlik mesajı:

Operasyon sonucunda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, güvenlik güçlerinin kaçakçılık suçlarıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

BATMAN'DA POLİS EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA 18 BİN 910 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.