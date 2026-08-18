Dolar 47,9275 +0,01%
Euro 55,5242 +0,02%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.766,42 -0,67%
EUR/USD 1,1581 +0,03%
Brent Petrol 91,94 +1,01%
--°

Hatay polisi Reyhanlı'da konut ihlali suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan kişiyi tutukladı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.C.'yi Reyhanlı'da yakalayıp tutukladı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Hatay polisi Reyhanlı'da konut ihlali suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan kişiyi tutukladı

olayın gelişimi:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C.'yi Reyhanlı'da tespit ederek gözaltına aldı.

adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.C., adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı adli makamlarca şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

REYHANLI’DA KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ETME SUÇUNDAN 4 YIL 2 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA...

REYHANLI’DA KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ETME SUÇUNDAN 4 YIL 2 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN İ.C., POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası