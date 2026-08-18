Hatay polisi Reyhanlı'da konut ihlali suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan kişiyi tutukladı

olayın gelişimi:
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C.'yi Reyhanlı'da tespit ederek gözaltına aldı.
adli süreç:
Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.C., adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı adli makamlarca şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
REYHANLI’DA KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ETME SUÇUNDAN 4 YIL 2 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN İ.C., POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!