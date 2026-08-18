Havadan destekle tütünler arasındaki 502 kök kenevir tespit edildi

operasyonun kısa özeti:

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesindeki çok yönlü çalışmaları sonucunda E.T. (56) isimli şahsa ait arazide uyuşturucu ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. İHA Büro Amirliği'nin havadan sağladığı görüntü ve tespitler, tütün bitkileri arasına gizlenmiş ekimin ortaya çıkarılmasında belirleyici oldu.

ele geçirilenler ve bulgular:

Yapılan aramalarda, tütün bitkilerinin arasına ekilmiş ve boyları 1,5-2 metre arasında değişen 502 kök kenevir ile birlikte 17 kilo kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 69 tabanca fişeği, 15 kartuş, 37 kurusıkı tabanca fişeği ve 2 hassas terazi bulundu.

soruşturma ve işlemler:

Şüpheli E.T. ekipler tarafından gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyet kaynakları, İHA destekli tarama ve yerinde yapılan aramaların operasyonun başarısında etkili olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve ele geçirilen malzemeler delil niteliğinde muhafaza ediliyor.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMALAR SONUCU, TÜTÜN BİTKİLERİNİN ARASINA EKİLMİŞ 502 KÖK KENEVİR İLE 17 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.