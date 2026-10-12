Haymana'da kısa sürede yükselen dere sokakları suyla kapladı

Ankara'nın Haymana ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Sinanlı Mahallesi'nde bulunan derenin su seviyesinin kısa sürede yükselmesine neden oldu. Yoğun yağışın ardından dere yatağından taşan su çevreye yayıldı ve mahalle içindeki ulaşımı olumsuz etkiledi.

Olayın gelişimi:

Sağanak sonrası derenin debisi artınca su, taşkın şeklinde çevreye yayıldı. Dere taştı ve dere kenarındaki yollar ile çevreleyen alanlar suyla kaplandı. Olay öğlen saatlerinde gerçekleşti ve su birikintileri bazı cadde ve sokaklarda hareketi güçleştirdi.

Vatandaş görüntüleri ve mahalledeki durum:

Taşkın anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde suyun yol ve yol kenarlarına taşması açıkça görülüyor. Mahalle sakinleri, kısa sürede yükselen su nedeniyle bazı yolların kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Olayla ilgili kayıtlar, taşkının etkisini belgeleyen önemli görsel veriler sağladı.

Yağışın neden olduğu su baskını, özellikle dere yataklarına yakın alanlarda ulaşım ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede benzer durumlarda tedbir alınmasının önemi, yaşanan görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi.

Ankara'da sağanak dereyi taşırdı, mahalle sular altında kaldı