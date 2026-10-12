Dolar 49,3274 +0,14%
Euro 55,0588 -0,24%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.643,70 -0,64%
EUR/USD 1,1161 -0,40%
Brent Petrol 106,64 +1,83%
--°

Kilis'te görüşü azaltan toz bulutu kent yaşamını etkiledi

Suriye kaynaklı toz taşınımı Kilis merkezinde görüşü düşürdü; Meteoroloji'ye göre toz yarın öğle saatlerine kadar yer yer yoğun şekilde sürebilir.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 19:04

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 19:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kilis'te görüşü azaltan toz bulutu kent yaşamını etkiledi

Kilis'te toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi

Kilis kent merkezinde Suriye üzerinden gelen yoğun toz taşınımı, güneyden esen rüzgarın etkisiyle görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Görüş mesafesi düştü ve sürücüler yavaş, kontrollü şekilde ilerliyor.

Rüzgar ve etkileri:

Güneyli rüzgarların taşıdığı toz bulutu özellikle cadde ve ana arterlerde yoğunluk oluşturdu. Bu durum şehir genelinde hava kalitesinin azalması, araç yüzeylerinde ince toz birikimi ve dış mekan etkinliklerinde kısıtlamalara yol açtı.

Yetkililerin uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar yer yer yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor. Kurum, vatandaşları hassas grupların dışarı çıkışlarını sınırlaması, araç kullananların takip mesafesini artırması ve görüş mesafesinin azaldığı noktalarda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer ayrıca toz taşınımının çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi yan etkiler doğurabileceğini, açıkta bırakılan eşya ve araçların korunması gerektiğini belirtti.

SURİYE ÜZERİNDEN GELEN TOZ KİLİS’İ ETKİSİ ALTINA ALDI

SURİYE ÜZERİNDEN GELEN TOZ KİLİS’İ ETKİSİ ALTINA ALDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnönü Üniversitesi 22 proje ile COP31'te YÖK pavilyonunda yerini alacak
images

Gençlik projesiyle Kosovalı öğrenciler Kemaliye’de kültürle buluştu
images

Erzincan'da 2026'de 140 km asfalt ve kapsamlı altyapı çalışmaları tamamlandı
images

Samsun’da pastırma sıcakları 31 dereceyi gördü, gece yağmur ve belirgin soğuma b...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincanspor yönetiminden Bahçeli'ye resmi nezaket ziyareti

Kemahlı kadınlar okçuluk geleneğini coşkuyla sürdürdü

Erdoğan fon meselesinin süratle çözümü için yoğun mesai yürüttüklerini açıkladı

Deprem gerçeğini siyasete feda etmek İstanbul'a ihanet

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı