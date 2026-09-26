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Vezirköprü kitap günleri gençlerin eğitimine vurgu yaptı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen 2. Vezirköprü Kitap Günleri'nde eğitimci yazarlar, kitap ve eğitimin gençler üzerindeki etkisini paylaştı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Vezirköprü kitap günleri gençlerin eğitimine vurgu yaptı

Vezirköprü Kitap Günleri'nde eğitim ve edebiyat buluşması

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen 2. Vezirköprü Kitap Günleri kapsamında eğitimci yazarlar vatandaşlarla bir araya gelerek eğitim, edebiyat ve gençlerin geleceğine dair görüşlerini paylaştı. Etkinlik Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşti ve katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Eğitimci yazarların katkıları:

Programda konuşan eğitimci yazarlar Bünyamin Kıvrak, Dr. Mehmet Ali Var, Doğan Görmez, Erkan Ulaşır, Kaan Eminoğlu ve Tuğçe Vural, bilgi ve tecrübelerini okurlarla paylaştı. Yazarlar, kitap okumanın ve nitelikli eğitimin gençlerin kişisel ve mesleki gelişimindeki rolünü vurguladı ve okul dışı okumaların önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcılara yönelik tavsiyelerde bulunan konuşmacılar, gençlerin geleceğe hazırlanmasında eleştirel düşünme, süreklilik ve rehberlik desteğinin önemine dikkat çekti. Söyleşide hem eğitim süreçleri hem de edebiyatın gençlere sunduğu bakış açıları ele alındı.

Katılımcı etkileşimi ve program akışı:

Programı izleyen vatandaşlar, yazarlarla soru-cevap ve sohbet imkanı buldu; görüş ve düşüncelerini doğrudan paylaşma fırsatı yakaladılar. Etkinlik boyunca salondaki ilgi ve etkileşim, söyleşinin canlı bir tartışma ortamına dönüşmesini sağladı.

Gün sonunda katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi ve program resmi kapanışla sonlandırıldı. Yerel düzeyde düzenlenen bu tür etkinliklerin, bölge gençliğinin kültürel ve akademik gelişimine katkı sağladığı değerlendirildi.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE DÜZENLENEN EĞİTİMCİ YAZARLAR, DÜZENLENEN SÖYLEŞİDE VATANDAŞLARLA...

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE DÜZENLENEN EĞİTİMCİ YAZARLAR, DÜZENLENEN SÖYLEŞİDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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